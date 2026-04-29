Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подтвердил, что общался с Алексеем Михайличенко о возможности выступать за российскую сборную вместо украинской.

– Предлагать Михайличенко стать капитаном сборной России было не в моих правилах, это прерогатива главного тренера. Я никогда этим вопросом не занимался. Думаю, он что-то немножко напутал.

Моя позиция была совершенно однозначна: назначение капитана – дело команды. В одних командах, как у Лобановского, он сам назначал капитана, а в других, как у Бескова, заполняли листочки. Я никогда в это дело не вмешивался, думаю, это какая-то ошибка.

Конечно, я хотел видеть его в сборной России. Михайличенко – выдающийся игрок, один из сильнейших за всю историю. Но у меня не было функции уговаривать футболистов.

Ко мне приходил главный тренер и говорил, кого хотел бы видеть в сборной команде, и я давал добро. Я не работал с футболистами напрямую и никого не уговаривал. Это было не мое дело, но со мной согласовывали все позиции.

– Михайличенко говорит, что вы обещали ему жилье и деньги.

– Это вообще какие-то фантазии. Я в жизни никогда этим не занимался. Деньги – да, но не кому-то конкретно. У нас был уже отработанный договор, где четко были прописаны все финансовые условия.

Никаких индивидуальных разговоров, тем более индивидуальных премий у нас не было предусмотрено. Думаю, здесь Леша немного фантазирует.