Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подтвердил, что общался с Алексеем Михайличенко о возможности выступать за российскую сборную вместо украинской.

– Предлагать Михайличенко стать капитаном сборной России было не в моих правилах, это прерогатива главного тренера. Я никогда этим вопросом не занимался. Думаю, он что-то немножко напутал.

Моя позиция была совершенно однозначна: назначение капитана – дело команды. В одних командах, как у Лобановского, он сам назначал капитана, а в других, как у Бескова, заполняли листочки. Я никогда в это дело не вмешивался, думаю, это какая-то ошибка.

Конечно, я хотел видеть его в сборной России. Михайличенко – выдающийся игрок, один из сильнейших за всю историю. Но у меня не было функции уговаривать футболистов.

Ко мне приходил главный тренер и говорил, кого хотел бы видеть в сборной команде, и я давал добро. Я не работал с футболистами напрямую и никого не уговаривал. Это было не мое дело, но со мной согласовывали все позиции.

– Михайличенко говорит, что вы обещали ему жилье и деньги.

– Это вообще какие-то фантазии. Я в жизни никогда этим не занимался. Деньги – да, но не кому-то конкретно. У нас был уже отработанный договор, где четко были прописаны все финансовые условия.

Никаких индивидуальных разговоров, тем более индивидуальных премий у нас не было предусмотрено. Думаю, здесь Леша немного фантазирует.

  • Михайличенко – лучший футболист СССР 1988 года, 3-кратный победитель чемпионата Советского Союза, олимпийский чемпион.

Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Михайличенко Алексей Колосков Вячеслав
Комментарии (5)
Юбиляр
1777487845
Да не бзди ты - "дела давно минувших дней..." ! Гыгыгы
Urtíca
1777488304
Вячеслав Колосков подтвердил, что общался с Алексеем Михайличенко о возможности выступать за российскую сборную вместо украинской.---- Я не работал с футболистами напрямую и никого не уговаривал. ===== Напрямую не работал, но подтвердил что общался с Алексеем Михайличенко . Заюлил старый интриган. Гы гы.
BarStep
1777489527
Данасрать уже на это всё… Была одна на всех страна, разбежались потом по аулам, понятный хрен, кто на какой территории остался тот и стал играть за эти сборные и понятно, что каждый хотел заполучить лучших на тот момент спортсменов.. Остался в 404, ну и хрен с ним Гы Юран с Кончелсисом не остались.. И Дюба вовремя из Львова сбежал гы А Леша спидил, ну и спидил.. А может не спидил.. Гы
Айболид
1777489780
Всё понятно - какол цену себе набивает .
Император 1
1777492504
Объедкин, тебе пакеты что-ли новые пришли или в бачок интернет провели?
