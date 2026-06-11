«Родина» после выхода в РПЛ избавилась от чемпиона России

Дебютант РПЛ «Родина» объявила об уходе нападающего Аршака Коряна.
«Аршак Корян покидает «Родину».
Сегодня завершился контракт между футболистом и клубом.
Аршак полтора сезона был важной частью коллектива. Благодарим за самоотдачу, самоотверженную игру за наш клуб и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написали москвичи.
- В составе «Родины» Аршак провeл 35 матчей, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач.
- В РПЛ он играл за «Локомотив» и «Химки». В составе подмосковного клуба он также побеждал в Первой лиге, в составе москвичей брал РПЛ в 2018 году.
- Корян выступал за сборную Армении, молодежную и юношеские сборные России.
Источник: телеграм-канал «Родины»