«Родина» после выхода в РПЛ избавилась от чемпиона России

Дебютант РПЛ «Родина» объявила об уходе нападающего Аршака Коряна.

«Аршак Корян покидает «Родину».

Сегодня завершился контракт между футболистом и клубом.

Аршак полтора сезона был важной частью коллектива. Благодарим за самоотдачу, самоотверженную игру за наш клуб и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написали москвичи.