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  • Соболев – о том, что фанаты «Спартака» кидали в него бутылки с водой: «Видимо, хотели, чтобы я попил»

Соболев – о том, что фанаты «Спартака» кидали в него бутылки с водой: «Видимо, хотели, чтобы я попил»

19 июля, 19:51
4

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на скандал в суперкубковом матче со «Спартаком».

«После гола игроки «Спартака» видели, как я отпраздновал гол, и, видимо, хотели показать, что так делать нельзя по отношению к их болельщикам. Но в какой‑то степени всe это сыграло для нас хорошую роль.

Насколько я понял, жеребьевки – в какие ворота будет серия пенальти – не было, поскольку болельщики «Спартака» кидали в меня с трибун бутылки с водой: видимо, хотели, чтобы я попил. В итоге, как слышал, в целях безопасности выбрали другие ворота без жеребьевки», – сказал Соболев.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.
  • В концовке матча футболисты устроили потасовку после гола Соболева. Сравняв счет с пенальти, форвард повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (4)
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val69
1784481451
В целях безопасности тебя надо кастрировать, чтобы такие уроды не размножались..
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alefreddy
1784484027
дебил этим все сказано
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emedvedin
1784485338
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa... Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего. :-( От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Хоть нa бyлкy хлебa, хоть нa пaчкy caмых дешевых мaкapон. Мне много не нaдо, только пpотянyть неcколько дней покa ищy paботy. Еcли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личном cообщении. Я обязaтельно веpнy! Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП) Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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Lenin26
1784528027
Переиграл Спартак и на поле и вне его,получается гений🤣!!!
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