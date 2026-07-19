Соболев – о том, что фанаты «Спартака» кидали в него бутылки с водой: «Видимо, хотели, чтобы я попил»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на скандал в суперкубковом матче со «Спартаком».

«После гола игроки «Спартака» видели, как я отпраздновал гол, и, видимо, хотели показать, что так делать нельзя по отношению к их болельщикам. Но в какой‑то степени всe это сыграло для нас хорошую роль.

Насколько я понял, жеребьевки – в какие ворота будет серия пенальти – не было, поскольку болельщики «Спартака» кидали в меня с трибун бутылки с водой: видимо, хотели, чтобы я попил. В итоге, как слышал, в целях безопасности выбрали другие ворота без жеребьевки», – сказал Соболев.