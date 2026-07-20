Аршавин назвал самую сильную команду XXI века

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал сборную Испании сильнейшей командой в текущем столетии.

В финале ЧМ-2026 испанцы победили Аргентину со счетом 1:0.

«Была ли сборная Испании самой сильной на турнире? Конечно же, да. Изначально казалось, что самой сильной командой была Франция, но испанцы в полуфинале обыграли их по делу (2:0). Испания заслужила, она – двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в XXI веке, поэтому это самая сильная команда», – сказал Аршавин.

На ЧМ-2026 Испания одержала 7 побед при 1 ничьей в 8 матчах с разницей мячей 14:1

Испания в XXI веке также выиграла ЧМ-2010, Евро-2008, 2012 и 2024, Лигу наций-2023.

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