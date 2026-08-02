УЕФА может выйти из ФИФА

УЕФА намерен добиваться отставки президента ФИФА Джанни Инфантино и может задействовать для этого его же собственный план.

Поводом для конфликта стал проект FIFA Forward Enterprise (FFE) – новая коммерческая структура, через которую ФИФА предложила продать часть прав на чемпионат мира. Инициатива вызвала резкую критику со стороны европейских федераций.

По информации британского издания, УЕФА держит в уме секретный механизм выхода из ФИФА, разработанный самим Инфантино. Документ появился в 2015 году, когда тогдашний генеральный секретарь УЕФА готовил сценарий действий на случай усугубления коррупционного кризиса вокруг экс-президента организации Йозефа Блаттера.

Среди других инструментов давления – созыв внеочередного конгресса ФИФА с последующим вотумом недоверия Инфантино. Статья 25.4 устава ФИФА требует для этого поддержки 20% членов, то есть 43 национальных ассоциаций. УЕФА объединяет 55 федераций и способен единолично преодолеть этот порог.

Источники The Telegraph утверждают, что оппоненты главы ФИФА намерены форсировать его уход и прорабатывают все возможные способы достижения цели.