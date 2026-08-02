УЕФА может выйти из ФИФА

УЕФА намерен добиваться отставки президента ФИФА Джанни Инфантино и может задействовать для этого его же собственный план.
Поводом для конфликта стал проект FIFA Forward Enterprise (FFE) – новая коммерческая структура, через которую ФИФА предложила продать часть прав на чемпионат мира. Инициатива вызвала резкую критику со стороны европейских федераций.
По информации британского издания, УЕФА держит в уме секретный механизм выхода из ФИФА, разработанный самим Инфантино. Документ появился в 2015 году, когда тогдашний генеральный секретарь УЕФА готовил сценарий действий на случай усугубления коррупционного кризиса вокруг экс-президента организации Йозефа Блаттера.
Среди других инструментов давления – созыв внеочередного конгресса ФИФА с последующим вотумом недоверия Инфантино. Статья 25.4 устава ФИФА требует для этого поддержки 20% членов, то есть 43 национальных ассоциаций. УЕФА объединяет 55 федераций и способен единолично преодолеть этот порог.
Источники The Telegraph утверждают, что оппоненты главы ФИФА намерены форсировать его уход и прорабатывают все возможные способы достижения цели.
- Скандал вокруг FFE разгорелся после того, как ФИФА обнародовала планы по привлечению внешнего финансирования в обмен на долю в коммерческих правах.
- Организация позднее выступила с разъяснениями – там заверили, что контроль над структурой останется у ФИФА, а каждая из 211 ассоциаций получит по 20 млн долларов на развитие в течение четырех лет.
- Тем не менее, предложение уже встретило сопротивление не только в Европе, но и в КОНКАКАФ, чьи федерации также публично высказались против инициативы.