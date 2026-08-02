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УЕФА может выйти из ФИФА

Сегодня, 00:41
5

УЕФА намерен добиваться отставки президента ФИФА Джанни Инфантино и может задействовать для этого его же собственный план.

Поводом для конфликта стал проект FIFA Forward Enterprise (FFE) – новая коммерческая структура, через которую ФИФА предложила продать часть прав на чемпионат мира. Инициатива вызвала резкую критику со стороны европейских федераций.

По информации британского издания, УЕФА держит в уме секретный механизм выхода из ФИФА, разработанный самим Инфантино. Документ появился в 2015 году, когда тогдашний генеральный секретарь УЕФА готовил сценарий действий на случай усугубления коррупционного кризиса вокруг экс-президента организации Йозефа Блаттера.

Среди других инструментов давления – созыв внеочередного конгресса ФИФА с последующим вотумом недоверия Инфантино. Статья 25.4 устава ФИФА требует для этого поддержки 20% членов, то есть 43 национальных ассоциаций. УЕФА объединяет 55 федераций и способен единолично преодолеть этот порог.

Источники The Telegraph утверждают, что оппоненты главы ФИФА намерены форсировать его уход и прорабатывают все возможные способы достижения цели.

  • Скандал вокруг FFE разгорелся после того, как ФИФА обнародовала планы по привлечению внешнего финансирования в обмен на долю в коммерческих правах.
  • Организация позднее выступила с разъяснениями – там заверили, что контроль над структурой останется у ФИФА, а каждая из 211 ассоциаций получит по 20 млн долларов на развитие в течение четырех лет.
  • Тем не менее, предложение уже встретило сопротивление не только в Европе, но и в КОНКАКАФ, чьи федерации также публично высказались против инициативы.

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Источник: The Telegraph
Чемпионат мира Инфантино Джанни Чеферин Александер
Комментарии (5)
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рылы
1785621957
так лысая подстилка трампа уже дала заднюю, так что выходить из фифы смысла нет. скорее всего, просто не станут ждать выборов в марте, а скинут его сейчас на внеочередном экстренном конгрессе, поставят нового, который всех устроит - и всё на этом. я за дюкова. гы-гы!
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subbotaspartak
1785640796
Большие пузыри пускают, а то и до нас долетят...
Ответить
subbotaspartak
1785640927
А РФ возьмёт и не выйдет из ФИФА и поедет на очередной ЧМ после отбора с Белоруссией, если отберётся...
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ТяжелаяАртиллерия
1785654330
Для нас ничего не изменится. Как было стыдно за Спартак, так и будет.
Ответить
Интерес
1785656830
Никто никуда не выйдет.Донни всех утихомирит, а кто будет ножонками дрыгать-утилизирует как личность на посту.
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