Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами

Почeтный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев отреагировал на противостояние УЕФА и ФИФА. Он назвал действия Джанни Инфантино произволом и беспределом.

Инфантино хотел продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.

Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

Позднее глава ФИФА заявил об отказе от скандального проекта.

Сообщалось, что Инфантино близок к отставке с занимаемой должности.

«Конфликт ФИФА и УЕФА – это неизбежность, которая должна была быть. В силу противоречий между организациями УЕФА не мог не среагировать на действия ФИФА.

Все оценили действия Инфантино как произвол и беспредел. УЕФА показал нормальную реакцию. Если бы они не среагировали, то было бы неправильно. Главное, что Инфантино пошeл на уступки, потому что это хорошо для футбола.

Вся эта ситуация сильно подрывает позицию президента ФИФА, но мы не знаем, что происходит за кулисами», – сказал Гаджиев.