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Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиев
Россия
28 октября 1945 (81)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Неприемлемая вещь»: Гаджиев – о ситуации с Глушенковым и сборной России
31 октября
11
81-летний Гаджиев рассказал о назначении в узбекистанский клуб, который спонсирует «Яндекс»
30 октября
Победитель ОИ-1988: «Никакой олимпийской пенсии у меня нет»
29 октября
Назван российский тренер, способный договориться с Дракулой
2 октября
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
2 октября
8
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Гаджиев – о потенциальном новичке «Динамо Мх»: «Заслуживает всемирного уважения»
24 сентября
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
1 сентября
10
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
13 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Гаджиев сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
2 июля
10
Месси мог оказаться в «Анжи»
23 июня
12
Дерзкое заявление Гаджиева о снятии бана с России
8 июня
7
Гаджиев: «Газизов пришел в «Динамо Мх» испачканный, мы отмыли его, поставили на ноги»
8 июня
10
Газизов забрал себе агентские за продажу игрока «Динамо Мх» в «Ахмат»
8 июня
2
Гаджиев двумя словами описал новый лимит на легионеров
25 апреля
1
В «Динамо Мх» провели разговор с Евсеевым насчет его поведения
9 апреля
1
Гаджиев прокомментировал ругательства Евсеева
7 апреля
3
Гаджиев поностальгировал по жизни в СССР: «В магазинах была доступная черная и красная икра»
30 марта
35
Гаджиев назвал двух людей, которые довели Россию до сегодняшнего состояния
28 марта
81
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
28 марта
1
Реакция «Динамо Мх» на признание неправильным пенальти в кубковом матче с «Зенитом»
23 марта
12
Видео
Известный болельщик «Зенита» признал, что в матче с махачкалинским «Динамо» пенальти не было
20 марта
7
Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом»
19 марта
7
Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?»
19 марта
32
Видео
Гаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
19 марта
39
Гаджиев оскорбительно высказался о Газизове
6 марта
3
Махачкалинское «Динамо» отдало в аренду сына президента клуба
18 февраля
Гаджиев – о матчах сборной с Мали и Гватемалой: «Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть»
16 февраля
3
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не назначили Рахимова
30 января
3
1
2
3
4
5
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