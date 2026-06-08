Газизов забрал себе агентские за продажу игрока «Динамо Мх» в «Ахмат»

Бывший президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев недоволен, что в клубе продолжает работать генеральный директор Шамиль Газизов.

Зимой Гаджиева перевели на формальную должность почетного президента – он больше не участвует в принятии решений.

– Ваши вопросы [главе Дагестана] Сергею Меликову насчет Вашего увольнения не понравились?

– Вопросы-то очень простые. Первый: за что? Как у моего друга Саши Розенбаума, помните? «Мешковина да кайло, за фронты да седло. За три дырки беляков – ночь без снов».

Второй вопрос: сколько сейчас стоят футболисты, которые совсем еще недавно не стоили ничего? Их [стоимость] поднимали тренеры, а не гендиректор Газизов.

Третий и четвертый вопросы: для чего конкретно «Динамо» нужен Газизов? Почему профильный работник, создавший и продвинувший клуб, задвигается на задний план, а нефутбольные люди остаются у штурвала? Потому, вероятно, что собрать мальчишек, как следует их погонять и заставить прыгать выше головы – это же так просто! А вот чтобы продать футболиста, нужен, видимо, особый талант.

Бесполезный был по большому счету разговор. В ходе которого, правда, выяснилось: агентская выплата за трансфер Эгаша Касинтуры в «Ахмат» не санкционирована главой республики, а присвоена Газизовым самовольно. Получается, у клуба нет полутора миллиона рублей для обследования мальчишек из академии – зато есть деньги на агентский откат. И это только про одну сделку речь.