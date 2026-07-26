«Кусок дерьма»: Неймар повздорил с двумя молодыми игроками «Сантоса»

Нападающий «Сантоса» Неймар поругался с двумя одноклубниками.

Это произошло после матча 20-го тура бразильской Серии А с «Шапекоэнсе» (2:2). Неймар сделал в этой игре дубль.

После игры в раздевалке 34-летний форвард оскорбил 21-летнего Габриэла Бонтемпо, назвав его «куском дерьма», и что тот будет играть против «Шапекоэнсе» во втором дивизионе в следующем сезоне.

Также Неймар на повышенных тонах общался с 19-летним Жоао Ананьясом – он забил свои ворота на 62-й минуте матча.

Многие футболисты «Сантоса» недовольны поведением Неймара.