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  • «Кусок дерьма»: Неймар повздорил с двумя молодыми игроками «Сантоса»

«Кусок дерьма»: Неймар повздорил с двумя молодыми игроками «Сантоса»

Вчера, 23:31
1

Нападающий «Сантоса» Неймар поругался с двумя одноклубниками.

Это произошло после матча 20-го тура бразильской Серии А с «Шапекоэнсе» (2:2). Неймар сделал в этой игре дубль.

После игры в раздевалке 34-летний форвард оскорбил 21-летнего Габриэла Бонтемпо, назвав его «куском дерьма», и что тот будет играть против «Шапекоэнсе» во втором дивизионе в следующем сезоне.

Также Неймар на повышенных тонах общался с 19-летним Жоао Ананьясом – он забил свои ворота на 62-й минуте матча.

Многие футболисты «Сантоса» недовольны поведением Неймара.

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Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе Сантос Неймар
Комментарии (1)
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Антрацитовый волхв
1785100293
Многие недовольны его поведением, когда он, видно, сказал всё по делу, так ещё и сам отличился в лучшую сторону.
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