«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Крузейро» Жонатану Жезусу.
На футболиста также претендует «Бенфика». Агент игрока был замечен в Лиссабоне.
«Крузейро» не отдаст Жезуса меньше чем за 20 миллионов евро. При этом есть возможность включить в сделку другого игрока, чтобы увеличить шансы на достижение договоренности.
Бразильский клуб также уточнил у «Зенита» условия подписания вингера петербуржцев Луиса Энрике. Игрок хочет вернуться в Бразилию, на него, помимо «Крузейро», претендуют «Фламенго» и «Ботафого».
- 22-летний Жонатан Жезус в этом году провел 27 матчей за «Крузейро», забил 1 гол.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.
Источник: страница Пабло Оливейры в соцсети X