«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Крузейро» Жонатану Жезусу.

На футболиста также претендует «Бенфика». Агент игрока был замечен в Лиссабоне.

«Крузейро» не отдаст Жезуса меньше чем за 20 миллионов евро. При этом есть возможность включить в сделку другого игрока, чтобы увеличить шансы на достижение договоренности.

Бразильский клуб также уточнил у «Зенита» условия подписания вингера петербуржцев Луиса Энрике. Игрок хочет вернуться в Бразилию, на него, помимо «Крузейро», претендуют «Фламенго» и «Ботафого».