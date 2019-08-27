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Бразилия. Серия А
Команды
Фламенго
€ 199 млн
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Бразилия. Серия А
Стадион:
Маракана
Сайт:
http://www.flamengo.com.br/
Тренер:
Леонарду Жардим
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Таблица
«Фламенго» – «Коринтианс»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
12 сентября
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
11 сентября
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
5 сентября
1
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
5 сентября
3
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
4 сентября
1
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
4 сентября
5
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
4 сентября
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
4 сентября
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
4 сентября
16
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
4 сентября
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
4 сентября
4
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
3 сентября
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
3 сентября
4
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
2 сентября
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
2 сентября
3
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
2 сентября
4
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
2 сентября
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
2 сентября
4
«Фламенго» – «Мирассол»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
2 сентября
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
2 сентября
8
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
2 сентября
4
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
1 сентября
4
Видео
Девушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
30 августа
6
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
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«Динамо» близко к «топ-приобретению»
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«Динамо» близко к трансферу участника ЧМ-2026
24 августа
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