- 11 февраля
- 21:05 Клубный ЧМ. «Фламенго» победил «Аль-Ахли» в матче за 3-е место (4:2)
- 8 февраля
- 00:06 КЧМ. «Аль-Хиляль» вышел в финал, обыграв «Фламенго» с Айртоном и Давидом Луисом
- 4 февраля
- 22:00 Стали известны соперники «Реала» и «Фламенго» по полуфиналу КЧМ 1
- 30 января
- 19:30 Фото «Вулверхэмптон» купил бразильского полузащитника за 18,7 миллиона
- 24 января
- 18:53 «Барселона» заинтересована в аренде защитника «Фламенго»
- 18 января
- 23:27 Два клуба из Бразилии могут стать партнерами «Зенита»
- 13 января
- 15:15 «Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
- 12 января
- 17:53 Варела подписал контракт с «Фламенго» до 2025 года. Его соглашение с «Динамо» истекает летом
- 10 января
- 22:10 Карраскаль хочет приостановить контракт с ЦСКА и перейти во «Фламенго»
- 16 декабря 2022
- 17:56 «Фламенго» будет четыре года платить «Спартаку» за Айртона 5
- 16:16 Фото «Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака» 5
- 13 декабря 2022
- 08:38 «Фламенго» договорился со «Спартаком» о выкупе Айртона. Стала известна сумма трансфера 10
- 8 декабря 2022
- 11:56 «Марсель» поборется с «Севильей» за защитника «Спартака» 6
- 11:00 «Севилья» хочет подписать защитника «Спартака» 2
- 6 декабря 2022
- 10:57 «Зенит» не продаст Клаудиньо во «Фламенго» 2
- 26 ноября 2022
- 02:59 Бразильский клуб ищет спонсоров для подписания Роналду
- 22 ноября 2022
- 17:51 В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Фламенго» к Клаудиньо
- 16:15 «Фламенго» интересуется Клаудиньо 5
- 16 ноября 2022
- 23:15 Стало известно, сколько «Фламенго» предложил «Спартаку» за Айртона 8
- 5 ноября 2022
- 23:01 «Нет смысла держаться за этих гастарбайтеров». Червиченко – о нежелании Айртона возвращаться в «Спартак» 6
- 1 ноября 2022
- 18:41 Айртон не хочет возвращаться в «Спартак» 11
- 14:53 «Мы надерем вам задницу!». Видаль обратился к «Реалу» после победы «Фламенго» в Кубке Либертадорес 3
- 30 октября 2022
- 09:40 Фото «Спартак» поздравил Айртона с победой в Кубке Либертадорес 7
- 01:08 Кубок Либертадорес. «Фламенго» с Айртоном победил в финале «Атлетико Паранаэнсе» 1
- 24 октября 2022
- 12:24 «Ему пришлось так поступить». Лаксальт – о Вареле, сбежавшем из «Динамо» во «Фламенго»
- 13 сентября 2022
- 22:58 Вендел объяснил, почему остался в «Зените» и не перешел во «Фламенго» 12