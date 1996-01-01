Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
|2 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Интернасьонал
|Фламенго
|4 тур
|7 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Фламенго
|7 тур
|21 мая, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|Коринтианс
|9 тур
|4 июня, воскресенье
|00:30
|Васко да Гама
|Фламенго
|11 тур
|21 июня, среда
|00:00
|Брагантино
|Фламенго
|15 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|Флуминенсе
|Фламенго
|16 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Фламенго
|Америка Минейро
|17 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Фламенго
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Фламенго
|Интернасьонал
|23 тур
|2 сентября, суббота
|00:00
|Фламенго
|Атлетико Паранаэнсе
|26 тур
|30 сентября, суббота
|00:00
|Коринтианс
|Фламенго
|28 тур
|18 октября, среда
|00:00
|Фламенго
|Васко да Гама
|30 тур
|25 октября, среда
|00:00
|Фламенго
|Брагантино
|34 тур
|11 ноября, суббота
|00:00
|Фламенго
|Флуминенсе
|35 тур
|22 ноября, среда
|00:00
|Америка Минейро
|Фламенго
|36 тур
|25 ноября, суббота
|00:00
|Фламенго
|Атлетико Минейро