Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Фламенго
Леонарду Жардим
Леонарду Жардим
Фламенго
Португалия
15 ноября 1974 (51)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Самый богатый клуб Бразилии «Фламенго» назначил европейского тренера
6 марта
1
Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне
2024.09.17 18:51
1
«Спартак» хотел пригласить Венгера в 2018 году
2024.05.16 16:24
6
Фото
Экс-тренер «Монако» Жардим получил работу в Катаре
2023.06.27 00:15
«Аль-Наср» ведет переговоры с тренером, у которого хорошие отношения с Роналду
2023.05.09 13:35
Клубный ЧМ. «Челси» победил «Аль-Хиляль» Жардима и в финале сыграет с «Палмейрасом»
2022.02.09 21:22
1
Жардим перед матчем с «Челси» раскритиковал календарь клубного ЧМ
2022.02.09 09:51
«Чемпионат»: «Спартак» отказался от кандидатур Жардима и Бенитеса из-за их требования усилить состав
2021.05.07 00:29
24
Sport24: Жардим – главный кандидат на пост тренера «Спартака», Трпишовски – запасной
2021.05.04 16:32
22
Агент Лахтер: «Жардим смотрит игры «Спартака» и если клубу он интересен, могу его привести»
2021.04.30 13:35
7
Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном
2021.03.05 16:00
19
В первых 20 матчах с «Монако» Ковач набрал больше очков, чем Жардим. С португальцем команда становилась чемпионом
2021.01.16 11:31
2
«Спартак» рассматривает Бенитеса и Жардима на замену Тедеско
2020.12.25 22:30
20
«Чемпионат»: Жардим – приоритетный вариант для «Спартака». Он хочет получать шесть миллионов в год
2020.12.22 12:55
28
«СЭ»: Жардим – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Спартака»
2020.12.20 19:45
18
L'Equipe: «Марсель» рассматривает четырех кандидатов на замену Виллаш-Боашу, Жардим – в списке
2020.05.16 12:20
Calciomercato: Покеттино, Эмери и Жардим – в шорт-листе «Фиорентины»
2020.03.18 01:00
Головин: «Голова кругом идет, когда много тренеров меняется за короткий промежуток»
2020.02.11 15:16
1
Жардим: «Инициатором моего увольнения из «Монако» стал гендиректор Петров»
2020.01.03 11:36
5
«Монако» уволил Жардима и назначил экс-тренера Испании Морено
2019.12.28 23:39
10
Марселино – основной претендент на пост главного тренера «Монако»
2019.12.28 21:50
1
Monaco-Matin: Жардим завтра будет уволен из «Монако»
2019.12.28 20:19
13
L'Equipe: игроки «Монако» попросили Жардима сыграть с «Лиллем» по схеме 3-5-2 вместо 4-3-3
2019.12.22 08:24
2
Блан может возглавить «Монако»
2019.12.21 06:41
1
GFFN: Жардим может быть уволен из «Монако» в случае поражения от «Лилля»
2019.12.19 09:47
У «Монако» в этом сезоне больше всех удалений среди клубов топ-5 лиг Европы
2019.11.25 07:48
1
Жардим – об игре Головина: «Ему следует стать лучше в завершении атак»
2019.11.10 10:53
3
Жардим: «Арбитр хотел отдать победу «Сент-Этьену»
2019.11.04 10:18
4
Журналист Симонов: «Жардим в прошлом году отказался возглавить «Спартак»
2019.10.03 01:17
7
Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»
2019.09.28 13:13
3
1
2
3
4
5
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+