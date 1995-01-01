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    Monaco-Matin: Жардим завтра будет уволен из «Монако»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в ближайшее время уйдет из клуба. Об этом сообщает Monaco-Matin.

    Специалист сегодня провел встречу с руководством монегасков. По ее итогам было определено, что португалец 29 декабря покинет пост главного тренера команды.

    Завтра Жардим приедет на базу клуба, где попрощается с футболистами.

    • «Монако» занимает седьмое место в Лиге 1.
    • Жардим был уволен из клуба в прошлом году, однако спустя несколько месяц вновь возглавил команду.

    Источник: Monaco-Matin

    Ежедневная газета в Монако. Выпускается с 1997 года. 

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    Комментарии1
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      giluxa1963 59 секунд назад

      надо ждать третьего пришествия

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