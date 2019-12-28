Monaco-Matin: Жардим завтра будет уволен из «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в ближайшее время уйдет из клуба. Об этом сообщает Monaco-Matin.

Специалист сегодня провел встречу с руководством монегасков. По ее итогам было определено, что португалец 29 декабря покинет пост главного тренера команды.

Завтра Жардим приедет на базу клуба, где попрощается с футболистами.