Monaco-Matin: Жардим завтра будет уволен из «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в ближайшее время уйдет из клуба. Об этом сообщает Monaco-Matin.
Специалист сегодня провел встречу с руководством монегасков. По ее итогам было определено, что португалец 29 декабря покинет пост главного тренера команды.
Завтра Жардим приедет на базу клуба, где попрощается с футболистами.
- «Монако» занимает седьмое место в Лиге 1.
- Жардим был уволен из клуба в прошлом году, однако спустя несколько месяц вновь возглавил команду.
Источник: Monaco-Matin
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