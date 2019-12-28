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Monaco-Matin: Жардим завтра будет уволен из «Монако»

28 декабря 2019, 20:19
13

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в ближайшее время уйдет из клуба. Об этом сообщает Monaco-Matin.

Специалист сегодня провел встречу с руководством монегасков. По ее итогам было определено, что португалец 29 декабря покинет пост главного тренера команды.

Завтра Жардим приедет на базу клуба, где попрощается с футболистами.

  • «Монако» занимает седьмое место в Лиге 1.
  • Жардим был уволен из клуба в прошлом году, однако спустя несколько месяц вновь возглавил команду.

Источник: Monaco-Matin

Ежедневная газета в Монако. Выпускается с 1997 года. 

Франция. Лига 1 Монако Жардим Леонарду
Комментарии (13)
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giluxa1963
1577554503
надо ждать третьего пришествия
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Fraer123
1577554942
Опять увольняют
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Ковастер
1577555740
Пипец нашему Саше. Угробят в запасе
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BRO_football
1577557179
А что случилось-то? Результаты у Монако неплохие, со дна выбрались, матчи выигрывают. Что ещё нужно?
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Ковастер
1577557496
по большому смёту я не пойму логики руководства клуба. Монако уже далеко от зоны вылета . Монако реально в трёх очках от зоны ЛЕ, и в пяти очках от зоны ЛЧ. Что не так?
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bset
1577557903
Так результаты есть. Может стоит до конца сезона дать поработать? Или думают опят под нового тренера на рынке сыграть? Так закупите под Жардима игроков.
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maratagliulin
1577564238
Наверное, не сошлись по новому контракту
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Armani nn
1577586888
Глупо как то...Поставьте снова Анри что ль,что б это все выглядело как замкнутый круг
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