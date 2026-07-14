Глава «Локо» ответил, сделал ли «ПСЖ» предложение по Батракову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном уходе полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».

– «ПСЖ» делал вам официальное предложение по Батракову?

– Объявим, когда будет официальное предложение. Мы никогда ничего не держим в секрете.