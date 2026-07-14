Глава «Локо» ответил, сделал ли «ПСЖ» предложение по Батракову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном уходе полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».
– «ПСЖ» делал вам официальное предложение по Батракову?
– Объявим, когда будет официальное предложение. Мы никогда ничего не держим в секрете.
- 21-летний Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Чемпионат»