Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта

Александр Мостовой оценил уровень сборной России на фоне отдельных участников чемпионата мира.
– На что бы могла претендовать сборная России на этом чемпионате мира?
– Исходя из нового формата, с третьего места из какой-нибудь группы мы бы вышли. А дальше было бы трудно.
– Например, Норвегия дошла до четвертьфинала.
– Так Норвегия сильнее нашей сборной. Там один Холанд чего стоит, кто у нас его сдержит? Вы чего? Его бразильцы и другие команды не могу удержать.
– Хорошо, Египет достойно играл с Аргентиной.
– Просидели всю игру в обороне, два раза перешли половину поля и два раза забили. Но я счастлив, что Аргентина выиграла – футбол должен быть на первом месте.
– Уровень сборной России дотягивает до уровня Египта?
– Нет-нет. Чтобы понять, какой ты сильный, надо играть против сильных. Если ты не будешь играть, как ты поймешь, какой ты?
Несколько раз мы сыграли с более-менее сильными и проиграли. И это товарищеские матчи, дома!
- Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года.
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе