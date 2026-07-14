Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта

Александр Мостовой оценил уровень сборной России на фоне отдельных участников чемпионата мира.

– На что бы могла претендовать сборная России на этом чемпионате мира?

– Исходя из нового формата, с третьего места из какой-нибудь группы мы бы вышли. А дальше было бы трудно.

– Например, Норвегия дошла до четвертьфинала.

– Так Норвегия сильнее нашей сборной. Там один Холанд чего стоит, кто у нас его сдержит? Вы чего? Его бразильцы и другие команды не могу удержать.

– Хорошо, Египет достойно играл с Аргентиной.

– Просидели всю игру в обороне, два раза перешли половину поля и два раза забили. Но я счастлив, что Аргентина выиграла – футбол должен быть на первом месте.

– Уровень сборной России дотягивает до уровня Египта?

– Нет-нет. Чтобы понять, какой ты сильный, надо играть против сильных. Если ты не будешь играть, как ты поймешь, какой ты?

Несколько раз мы сыграли с более-менее сильными и проиграли. И это товарищеские матчи, дома!

Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года.

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