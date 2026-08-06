Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»

Родри достиг соглашения с «Барселоной» по финансовым условиям контракта в случае возможного перехода.
В ближайшие часы «блауграна» официально свяжется с «Манчестер Сити» по поводу трансфера.
Родри устал ждать решительных шагов от «Реала», который хотел его подписать.
Кроме того, некоторые партнеры игрока по сборной Испании сыграли важную роль, чтобы убедить хавбека рассмотреть переход в «Барселону».
- 30-летний Родри в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, в 2026-м был признан ФИФА лучшим футболистом чемпионата мира.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
- Срок контракта Родри с «горожанами» истекает в середине 2027 года.
Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X