У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» предлагал ЦСКА взять у москвичей в аренду на 1,5 года нападающего Лусиано Гонду.

В соглашении предполагалась опция необязательного выкупа 80% прав на игрока за 10 миллионов долларов.

ЦСКА отказался от предложения из-за формы сделки и потому, что не купил у «Гезтепе» нападающего Жуана или другого форварда.

Сообщалось, что ЦСКА запрашивал 12 миллионов долларов за аргентинца, но переход не состоялся не из-за этого.

«Обе стороны стремились к трансферу, но армейцы никого не взяли на вход и не согласились на возможную продажу Лусиано через аренду. В результате, москвичи в первую очередь продолжают поиск форварда, а во вторую пытаются решить вопрос по правому защитнику», – написал источник.

Сообщается также, что ЦСКА не ведет переговоров по Гонду с «Ривер Плейт». Кроме того, московский клуб не заинтересован в иранце Мехди Тареми из «Олимпиакоса».