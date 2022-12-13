- 30 января
- 21:17 Фото «Ривер Плейт» подписал нападающего, выступавшего за три клуба РПЛ 1
- 3 января
- 14:59 «Ривер Плейт» может получить 51 миллион от трансфера Энцо из «Бенфики» в «Челси»
- 13 декабря 2022
- 17:24 Агент Диаса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к чилийцу
- 15:30 Фото «Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита» 1
- 10:53 «Спартак» хочет подписать защитника сборной Чили Диаса 4
- 17 ноября 2022
- 08:50 Фото Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» возглавил «Ривер Плейт»
- 14 октября 2022
- 13:46 Гальярдо покинул «Ривер Плейт» после восьми лет работы. Тренера связывали с «Барселоной», «Реалом» и «ПСЖ»
- 8 июля 2022
- 00:40 Переход Суареса в «Ривер Плейт» сорвался
- 27 июня 2022
- 09:40 Суарес стал игроком «Ривер Плейта» (UOL)
- 19 июня 2022
- 20:16 «Зенит» хочет купить защитника сборной Парагвая 8
- 15 июня 2022
- 20:32 Суарес близок к переходу в «Ривер Плейт». Он договорился о контракте с аргентинским клубом
- 11 июня 2022
- 16:29 Пять клубов интересуются форвардом «Сочи» Кассьеррой, один из них – «Зенит» 6
- 10 июня 2022
- 11:49 ЦСКА предложил Гайча «Ривер Плейту», но получил отказ. Он может вернуться в Россию
- 8 июня 2022
- 12:25 «Ривер Плейт» предложил контракт Суаресу
- 4 июня 2022
- 16:43 Гальярдо может возглавить «ПСЖ». Он никогда не работал в Европе
- 26 мая 2022
- 13:21 Видео Новичок «Манчестер Сити» Альварес забил 6 голов в матче Кубка Либертадорес. Он первый, кому это удалось 2
- 4 апреля 2022
- 18:03 Агент Карраскаля: «Хорхе хочет выступать за ЦСКА. До обязательного выкупа осталось две игры»
- 21 марта 2022
- 09:21 «Бока Хуниорс» победил «Ривер Плейт» в Суперкласико
- 17 февраля 2022
- 10:42 «Ривер Плейт» рассчитывает продлить аренду Альвареса до конца года. Его купил «Манчестер Сити»
- 15 февраля 2022
- 22:40 «Мы с Хорхе в пути». Агент Карраскаля подтвердил, что игрок летит на медосмотр в ЦСКА
- 19:47 Фото Карраскаль вылетел из Буэнос-Айреса в Мадрид, чтобы присоединиться к ЦСКА на сборах 4
- 07:26 Карраскаль вылетел на медосмотр для ЦСКА. Он присоединится к команде в пятницу (Иван Карпов) 2
- 00:34 Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами (RMG)
- 11 февраля 2022
- 08:45 Тренер «Ривер Плейта» – о Карраскале в ЦСКА: «В последние дни появился конкретный интерес»
- 9 февраля 2022
- 13:27 ЦСКА арендует Карраскаля за 300 тысяч с правом выкупа за 3-6 миллионов (Иван Карпов) 3
- 10:47 ЦСКА договорился об аренде Карраскаля («Чемпионат») 4
- 07:15 ЦСКА завершает трансфер атакующего полузащитника «Ривер Плейта» Карраскаля 8
- 31 января 2022
- 17:19 Фото «Ман Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса 3
- 30 января 2022
- 00:38 «Ривер Плейт» планирует летом подписать Кавани
- 25 января 2022
- 20:47 «Ман Сити» согласовал трансфер лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (Николо Скира)