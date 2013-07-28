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Аргентина. Примера
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Ривер Плейт
€ 87,50 млн
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Монументаль
Сайт:
http://www.cariverplate.com.ar
Тренер:
Эдуардо Коудет
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Расписание
Таблица
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Подробности переговоров «Спартака» и «Ривер Плейта» по Барко
26 июля
6
Барко близок к уходу из «Спартака»
23 июля
14
«Краснодар» продал уругвайского защитника
30 июня
7
«Краснодар» продаст легионера в 8 раз дешевле, чем покупал
27 июня
1
Чемпион мира Отаменди нашел новый клуб
30 мая
1
«Ривер Плейт» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.95
20 мая
Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»
2025.12.09 12:23
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
2025.12.08 13:38
15
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
2025.12.04 21:13
2
Защитник «Зенита» готов покинуть клуб
2025.12.04 10:42
5
«Ривер Плейт» хочет подписать двух футболистов «Зенита»
2025.11.28 00:36
4
Зенитовец Гонду решил, где продолжит карьеру – им интересуются ЦСКА и «Ривер Плейт»
2025.11.22 00:24
5
Солари может покинуть «Спартак» по двум причинам
2025.11.20 23:37
11
Игрока «Зенита» хотят переманить в Аргентину
2025.11.19 19:44
1
Гонду дал согласие на переход из «Зенита» в другой клуб
2025.11.18 21:39
5
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
2025.09.06 01:11
В Италии отреагировали на слова Медведева о Белтране
2025.08.14 15:53
1
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
2025.07.14 09:03
7
У «Спартака» нет предложений по Барко
2025.07.01 15:03
8
Клубный ЧМ. «Интер» победил «Ривер Плейт» (2:0) и вышел в плей-офф, у аргентинцев 2 удаления
2025.06.26 08:47
Трансляция
«Интер» – «Ривер Плейт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025
2025.06.26 02:50
«Интер» – «Ривер Плейт»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.10
2025.06.25 12:10
Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Ривер Плейт»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025
2025.06.25 10:29
«Зенит» опередил «Динамо» в борьбе за экс-резервиста «Барселоны»
2025.06.24 08:39
8
Клубный ЧМ. «Интер» одержал волевую победу над японским клубом, забив на 90+2-й минуте
2025.06.22 08:20
Трансляция
«Ривер Плейт» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025
2025.06.22 02:50
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