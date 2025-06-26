Клубный ЧМ. «Интер» победил «Ривер Плейт» (2:0) и вышел в плей-офф, у аргентинцев 2 удаления

«Интер» в последнем туре группового этапа клубного чемпионата мира победил «Ривер Плейт». Забили Франческо Эспозито и защитник Алессандро Бастони.

У «Ривер Плейта» два удаления – по красной карточке получили защитники Лукас Мартинес и Гонсало Монтиэль.

«Интер» вышел в плей-офф, где сыграет с бразильским «Флуминенсе». «Ривер Плейт» покидает турнир.

Клубный чемпионат мира. Группа Е. 3-й тур

Интер (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Эспозито, 72; 2:0 – Бастони, 90+3.

Удаления: нет – Мартинес, 66; Монтиэль, 90+3 (вторая ж.к.).

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