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Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ

Сегодня, 01:02

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями от победы над «ПСЖ». Лондонская команда выиграла в финале клубного чемпионата мира со счетом 3:0 и стала победителем турнира.

«У меня просто нет слов – мои игроки это полностью заслужили. Прекрасный момент.

По моему мнению, ключ к победе был заложен уже в первые десять минут матча: мы задали нужный ритм и начали с отличной интенсивности. Это и стало основой успеха. В такой жаре трудно поддерживать такой темп все 90 минут, но, думаю, исход игры был решeн именно в самом начале.

Сегодня мы нашли для Палмера идеальную позицию – с достаточным пространством для атакующих действий. Рад за Коула, но хочу отметить всю команду: каждый показал выдающуюся самоотдачу», – сказал Мареска.

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Источник: Sky Sports
Клубный чемпионат мира ПСЖ Челси Мареска Энцо
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