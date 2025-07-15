Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые прокомментировал поражение в финале клубного чемпионата мира от «Челси» (0:3).

«Завершать турнир поражением в финале – всегда тяжело.

Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения.

Тем не менее, даже из негативного опыта важно извлекать уроки.

Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой – за ними стоит ежедневная работа.

Каждый матч требует полной отдачи.

Важно не забывать, сколько труда вложено в каждый результат, и продолжать держать ту высокую планку, которую мы задали в этом сезоне», – написал Сафонов.