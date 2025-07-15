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  • Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ

Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ

Сегодня, 20:23

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые прокомментировал поражение в финале клубного чемпионата мира от «Челси» (0:3).

«Завершать турнир поражением в финале – всегда тяжело.

Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения.

Тем не менее, даже из негативного опыта важно извлекать уроки.

Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой – за ними стоит ежедневная работа.

Каждый матч требует полной отдачи.

Важно не забывать, сколько труда вложено в каждый результат, и продолжать держать ту высокую планку, которую мы задали в этом сезоне», – написал Сафонов.

  • «ПСЖ» сделал в сезоне-2024/25 квадрупл.
  • Это был 1-й сезон Сафонова в «ПСЖ».
  • Парижане ушли в отпуск.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Клубный чемпионат мира Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (1)
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Сафонову только это остается писать.Сидя на лавке много можно такого написать---"победы не приходят сами собой – за ними стоит ежедневная работа."...."сколько труда вложено в каждый результат"
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