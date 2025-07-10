Слуцкий назвал клубный ЧМ «преступлением»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о клубном чемпионате мира.

«Я бы тоже критиковал, если бы моя команда там участвовала, что уже само по себе фантастика. Тренеру всегда нужна предсезонка, он гораздо больше вкладывает в тренировочный процесс.

У тренера не так много времени для того, чтобы работать, тренировать, нарабатывать какие-то вещи. И забирать это еще под Клубный чемпионат мира – это преступление.

Играют неподготовленные, по окончанию сезона, в другом эмоциональном фоне, в жару, в перелетах и все остальное. Поэтому травмы – это неотъемлемый процесс. Если меня спрашивают: забрать у любого тренера или ограничить его в предсезонке, это самое худшее, что можно сделать для тренера.

Я думаю, что это чисто коммерческий кейс. Удачен он или нет – должны оценивать финансовые структуры, комитеты и так далее. Я не думаю, что он пользуется такой популярностью среди болельщиков, особенно в отборочных матчах на трибунах.

Я не думаю, что это прям все смотрят и придают этому огромное значение, но, мне кажется, это чисто коммерческий турнир», – сказал Слуцкий.