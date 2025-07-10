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Слуцкий назвал клубный ЧМ «преступлением»

Вчера, 19:42
5

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о клубном чемпионате мира.

«Я бы тоже критиковал, если бы моя команда там участвовала, что уже само по себе фантастика. Тренеру всегда нужна предсезонка, он гораздо больше вкладывает в тренировочный процесс.

У тренера не так много времени для того, чтобы работать, тренировать, нарабатывать какие-то вещи. И забирать это еще под Клубный чемпионат мира – это преступление.

Играют неподготовленные, по окончанию сезона, в другом эмоциональном фоне, в жару, в перелетах и все остальное. Поэтому травмы – это неотъемлемый процесс. Если меня спрашивают: забрать у любого тренера или ограничить его в предсезонке, это самое худшее, что можно сделать для тренера.

Я думаю, что это чисто коммерческий кейс. Удачен он или нет – должны оценивать финансовые структуры, комитеты и так далее. Я не думаю, что он пользуется такой популярностью среди болельщиков, особенно в отборочных матчах на трибунах.

Я не думаю, что это прям все смотрят и придают этому огромное значение, но, мне кажется, это чисто коммерческий турнир», – сказал Слуцкий.

  • Клубный ЧМ впервые проходит с 32 участниками.
  • Турнир принимает США.
  • В финале сыграют «ПСЖ» и «Челси».

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Источник: телеграм-канал FONBET
Клубный чемпионат мира Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
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Комментарии (5)
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Этот чудный мир
1752166529
Я не думаю, что это прям все смотрят и придают этому огромное значение,----- Смотрят болелы. И им похрен на проблемы тренера---"Тренеру всегда нужна предсезонка, он гораздо больше вкладывает в тренировочный процесс.У тренера не так много времени для того, чтобы работать, тренировать, нарабатывать какие-то вещи."
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темирхан
1752166870
ЧМ СУПЕР! ЛЕНЯ НЕ ТУПИ! ЧТО ЖЕ ТЫ НЕ ГОВОРИШЬ ПРО ЧМ СБОРОНЫХ КОТОРЫЙ РАЗДУЛИ НИ ЗНАЮ КАК! КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА FOREVER!
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САДЫЧОК
1752167058
Отличный турнир! Огромный опыт для футболистов! Огромные деньги платятся командам! Это тебе Слуцкий нужно работать тренеру - а не в кустах тренировки проводить!
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темирхан
1752168284
Леня! В ФИНАЛ ВЫШЛИ СУПЕР ГИГАНТЫ МИРА ЧЕЛСИ И ПСЖ! ТЫ ВИДЕЛ ЧТО ВЧЕРА ПСЖ СДЕЛАЛ С ГОВНОМ В ВИДЕ РЕАЛА? ТАК ЧТО СИДИ И НЕ КВАКАЙ!
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