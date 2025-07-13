Мостовой – о «ПСЖ»: «Что они кушают?»

Бывший полузащитник «Кана», «Страсбура» и сборной России Александр Мостовой высказался о «ПСЖ» перед финалом клубного чемпионата мира, в котором парижане встретятся с «Челси».

«ПСЖ» играет без перерыва уже больше года. И при этом они всех обыгрывают и выносят. Люди уже давно из отпуска вернулись, готовятся к новому сезону, а они еще тот не завершили. Я не могу привыкнуть к тому, что «ПСЖ» стал лучшей командой мира на данный момент. Хотя, наверное, так и есть.

В финале Лиги чемпионов они разорвали «Интер», а в полуфинале клубного чемпионата мира – «Реал», до этого была «Бавария». Просто идут катком по всем, хотя им противостоят хорошие команды. Если они еще и «Челси» обыграют… Как так? Что они там кушают?» – сказал Мостовой