Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Календарь Таблица Результаты Новости Бомбардиры Статистика Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клубный чемпионат мира

15.06.25 - 13.07.25
Финал
Челси
Команд: 32
~42.4к
Главные новости
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
4 августа
2
ПостВ кабинете Трампа во время разговора с Зеленским обнаружили футбольный трофей
2025.08.20 12:37
2
Известны 4 участника клубного ЧМ-2029
2025.07.16 21:02
1
ФотоБубнов поставил «5+++» игроку «Челси» за финал клубного ЧМ
2025.07.16 17:15
1
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
2025.07.16 09:37
1
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ
2025.07.15 20:23
8
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
2025.07.14 23:14
2
Раскрыт заработок «Челси» на клубном чемпионате мира
2025.07.14 15:53
Винисусу не понравилась его позиция на поле в матче с «ПСЖ»
2025.07.14 11:54
4
Игрок «Челси» прокомментировал стычку с тренером «ПСЖ»: «Они не умеют проигрывать»
2025.07.14 11:27
3
Все новости
Все новости
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
4 августа
2
ПостВ кабинете Трампа во время разговора с Зеленским обнаружили футбольный трофей
2025.08.20 12:37
2
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
2025.07.28 08:57
1
Известны 4 участника клубного ЧМ-2029
2025.07.16 21:02
1
ФотоБубнов поставил «5+++» игроку «Челси» за финал клубного ЧМ
2025.07.16 17:15
1
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
2025.07.16 09:37
1
Заработок участников клубного ЧМ
2025.07.15 21:54
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ
2025.07.15 20:23
8
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
2025.07.14 23:14
2
Раскрыт заработок «Челси» на клубном чемпионате мира
2025.07.14 15:53
Семин двумя словами описал разгромное поражение «ПСЖ» от «Челси»
2025.07.14 14:15
1
Винисусу не понравилась его позиция на поле в матче с «ПСЖ»
2025.07.14 11:54
4
Игрок «Челси» прокомментировал стычку с тренером «ПСЖ»: «Они не умеют проигрывать»
2025.07.14 11:27
3
Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»
2025.07.14 10:30
2
Луис Энрике проанализировал поражение в финале клубного ЧМ от «Челси»
2025.07.14 09:49
1
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
2025.07.14 09:03
7
Палмер – о победе «Челси» в финале клубного ЧМ: «Перед матчем все сомневались в нас»
2025.07.14 08:20
ФотоСписок обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025
2025.07.14 07:49
7
ФотоНазван лучший игрок клубного чемпионата мира
2025.07.14 01:07
Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ
2025.07.14 01:02
ФотоЛуис Энрике схватил за горло игрока «Челси» после финала клубного ЧМ
2025.07.14 00:31
6
⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)
2025.07.14 00:13
23
ФотоТрамп прилетел на вертолете на финал клубного чемпионата мира
2025.07.13 22:21
2
Мостовой – о «ПСЖ»: «Что они кушают?»
2025.07.13 18:45
3
Капитан «Челси» сделал смелое обещание перед финалом клубного ЧМ
2025.07.12 19:09
1
Все новости
Матчи
Вчера
Сегодня
Завтра
Матчей нет :(
Поищите по другим датам
Матчей нет :(
Поищите по другим датам
Матчей нет :(
Поищите по другим датам
Все матчи
Материалы
Даку провел первую тренировку в «Спартаке»
Видеокадры.
Вчера, 21:17
2
30 тысяч фанатов устроили фурор на презентации Салаха в новом клубе
Красотища.
Вчера, 09:16
У Карпина впервые родился сын – тренер воспитывает пять дочерей
Прибавление в семье главного тренера сборной России!
6 августа
17
Салах подписал контракт с турецким клубом
Неожиданный выбор.
6 августа
3
Символическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
Мнение питерского эксперта.
5 августа
4
«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
Дорого-богато!
5 августа
7
Фанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
Фаны «Локо» не простили бывшего капитана!
5 августа
7
Все статьи
Турнирная таблица
Общая
Группа A
1
Интер Майами
2
Палмейрас
3
Аль-Ахли
4
Порту
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
2
1
4
6
-2
2
3
0
2
1
5
6
-1
2
Группа B
1
ПСЖ
2
Ботафого
3
Атлетико
4
Сиэтл
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
1
5
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа C
1
Бенфика
2
Бавария
3
Бока Хуниорс
4
Окленд Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
0
1
12
2
10
6
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
1
17
-16
1
Группа D
1
Фламенго
2
Челси
3
Эсперанс
4
Лос-Анджелес
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
0
2
1
5
-4
3
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа E
1
Интер
2
Монтеррей
3
Ривер Плейт
4
Урава Рэд Даймондс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
5
1
4
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа F
1
Боруссия Д
2
Флуминенсе
3
Мамелоди Сандаунс
4
Ульсан Хендэ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа G
1
Манчестер Сити
2
Ювентус
3
Аль-Айн
4
Уидад Атлетик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
2
11
9
3
2
0
1
11
6
5
6
3
1
0
2
2
12
-10
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа H
1
Реал
2
Аль-Хиляль
3
Зальцбург
4
Пачука
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
0
0
3
2
7
-5
0
Полная таблица
Статистика
Гол
Пас
Гол+Пас
#
Игрок
Команда
Голы
1
Леонардо
4
2
Гирасси
4
3
Гарсия
4
4
Ди Мария
4
5
Руис
3
#
Игрок
Команда
Пасы
1
Фернандес
3
2
Палмер
2
3
Хакими
2
4
Кварацхелия
2
5
Барколя
2
#
Игрок
Команда
Г+П
1
Гарсия
5
2
Палмер
5
3
Олисе
5
4
Кейн
4
5
Фоден
4
Вся статистика
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+