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Бомбардиры
Бомбардиры клубного ЧМ-2025
Сезон:
2025
2023
2022
2021
2011
2008
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Леонардо М.
Аль-Хиляль
2
Н
Гирасси С.
Боруссия Д
3
Н
Гарсия Г.
Реал
4
Н
Ди Мария А.
Бенфика
5
П
Руис Ф.
ПСЖ
6
Н
Холанд Э.
Манчестер Сити
7
П
Мусиала Д.
Бавария
8
Н
Кейн Г.
Бавария
9
Н
Йылдыз К.
Ювентус
10
Н
Бертераме Х.
Монтеррей
11
Н
Олисе М.
Бавария
12
Н
Абу Али В.
Аль-Ахли
13
Н
Палмер К.
Челси
14
Н
Педро Ж.
Челси
15
Н
Нету П.
Челси
16
П
Фоден Ф.
Манчестер Сити
17
Н
Дембеле У.
ПСЖ
18
П
Невеш Ж.
ПСЖ
19
З
Хакими А.
ПСЖ
20
Н
Жезус И.
Ботафого
21
П
Гюндоган И.
Манчестер Сити
22
Н
Паулиньо
Палмейрас
23
П
Насименту Г.
Флуминенсе
24
П
Вальверде Ф.
Реал
25
П
Баррейро Л.
Бенфика
26
П
Барриос П.
Атлетико
27
Н
Ян У.
Фламенго
28
Н
Мерентьель М.
Бока Хуниорс
29
Н
Влахович Д.
Ювентус
30
Н
Доку Ж.
Манчестер Сити
31
Н
Мартинес Л.
Интер
32
Н
Рейнерс И.
Мамелоди Сандаунс
33
Н
Омородион С.
Порту
34
Н
Муани Р.
Ювентус
35
Н
Коман К.
Бавария
36
Н
Мюллер Т.
Бавария
37
Н
Консейсау Ф.
Ювентус
38
П
Батталья Р.
Бока Хуниорс
39
Н
Байер М.
Боруссия Д
40
П
Глух О.
Зальцбург
И
Г
Пен
Г/И
5
4
0
0.8
5
4
1
0.8
6
4
0
0.67
4
4
4
1
7
3
0
0.43
4
3
1
0.75
4
3
1
0.75
5
3
0
0.6
4
3
0
0.75
4
3
0
0.75
5
3
0
0.6
3
3
1
1
6
3
0
0.5
3
3
0
1
6
3
0
0.5
4
3
0
0.75
4
2
0
0.5
7
2
0
0.29
7
2
0
0.29
4
2
0
0.5
4
2
0
0.5
5
2
0
0.4
6
2
0
0.33
6
2
0
0.33
4
2
0
0.5
3
2
0
0.67
3
2
0
0.67
3
2
0
0.67
3
2
1
0.67
3
2
0
0.67
4
2
0
0.5
3
2
0
0.67
3
2
1
0.67
3
2
0
0.67
4
2
0
0.5
5
2
0
0.4
3
2
0
0.67
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
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