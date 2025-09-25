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Бундеслига 2026/2027
Команды
Боруссия Д
Серу Гирасси
€ 32 млн
Серу Гирасси
Боруссия Д
12 марта 1996 (30), Арль
#9 | Нападающий
186 см
Гвинея | Франция
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«Манчестер Юнайтед» нашел форварда в Бундеслиге
22 сентября
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Флик определился с заменой для Левандовского в «Барселоне»
2025.09.25 18:48
4
Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 25-го по 16-е
2025.09.22 19:43
1
Фото
Список обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025
2025.07.14 07:49
7
2 игрока поделили звание лучшего бомбардира ЛЧ
2025.06.01 09:28
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
2025.04.17 23:28
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2025.04.17 02:11
3
Гирасси стал рекордсменом Лиги чемпионов
2025.04.16 01:15
Гирасси побил рекорд Левандовского и Холанда
2025.04.16 00:31
Лига чемпионов. «Барселона» проиграла «Боруссии» (1:3) и прошла дальше, у Гирасси хет-трик
2025.04.15 23:55
2
Бундеслига. «Боруссия» смяла «Унион» (6:0), у Гирасси покер, у Гросса 4 ассиста
2025.02.22 22:39
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
2025.02.13 17:31
Определены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2025.02.13 10:04
4
Символическая сборная общего этапа Лиги чемпионов по версии ESPN
2025.01.30 23:39
Гирасси повторил достижение Роналду, Левандовского и Мбаппе
2025.01.30 09:27
Фото
Лучшие бомбардиры общего этапа Лиги чемпионов
2025.01.30 07:45
Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке
2024.11.18 22:10
Фото
«Боруссия» подписала второго бомбардира Бундеслиги
2024.07.18 17:22
1
Фото
Символическая сборная топ-5 лиг по версии WhoScored
2024.05.29 11:07
1
«Боруссия Д» рассматривает двух нападающих
2024.05.16 15:39
1
Фото
Названы претенеднты на звание лучшего игрока Европы по версии Globe Soccer Awards
2024.05.10 12:45
1
«Боруссия Д» заинтересована в трансфере второго бомбардира Бундеслиги
2024.05.04 09:27
Символическая сборная сезона-2023/24 в Бундеслиге
2024.05.04 08:16
«Милан» ищет замену для Жиру – в шорт-листе пять форвардов
2024.04.24 20:27
«Бавария» намерена сделать дублером Кейна второго бомбардира этого сезона Бундеслиги
2024.03.05 17:17
Фото
Рейтинг самых дорогих игроков Кубка африканских наций-2024
2024.01.13 13:55
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Топ-15 лучших трансферов сезона-2023/24
2023.12.28 21:01
Топ-100 лучших игроков года от The Guardian: места с 71-го по 100-е
2023.12.19 15:50
«Манчестер Юнайтед» стал 4-м претендентом на 2-го бомбардира Бундеслиги Гирасси
2023.11.30 20:39
1
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