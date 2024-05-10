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    • Названы претенеднты на звание лучшего игрока Европы по версии Globe Soccer Awards

    Названы претенеднты на звание лучшего игрока Европы по версии Globe Soccer Awards

    Премия Globe Soccer Awards объявила 20 номинантов на звание лучшего игрока 2024 года в Европе.

    В список вошли Алессандро Бастони («Интер»), Джуд Беллингем («Реал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Серу Гирасси («Штутгарт»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Гарри Кейн («Бавария»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал»).

    • Церемония вручения наград Globe Soccer Awards традиционно проводится в Дубае.
    • В январе Холанд получил награду лучшему игроку мира в 2023 году по версии Globe Soccer Awards.

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    Источник: страница Globe Soccer Awards в соцсети X

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