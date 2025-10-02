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Тони Кроос
Тони Кроос
Завершил карьеру
4 января 1990 (36)
#8 | Полузащитник
180 см | 78 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
Видео
ЦСКА – о Круговом: «Тони Кроос возобновил карьеру и стал левоногим»
25 июля
3
Кроос вынес вердикт сборной Германии
2 июля
7
Кроос определил футболиста с лучшим ударом в мире
20 июня
6
«Реал» хочет назначить тренерский тандем
26 апреля
5
Названа лучшая команда мира в 2025 году
21 апреля
1
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
21 апреля
1
Реакция Крооса на новость о возвращении в «Реал»
17 апреля
Кроос может вернуться в «Реал»
12 апреля
Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола
11 апреля
2
Кроос поддержал Роналду, устроившего забастовку в Саудовской Аравии
10 февраля
2
Фото
Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
Кроос ответил, способна ли «Барселона» выиграть Лигу чемпионов
15 января
Игрок канадского клуба стал самым титулованным футболистом Германии в истории
2025.10.02 17:08
Реакция Крооса на уход Анчелотти из «Реала»
2025.05.24 00:36
Кроос восхитился защитником «Интера»: «Я бы выбрал его для охраны дома вместо сигнализации и немецкой овчарки»
2025.05.10 14:21
Кроос прокомментировал поражение «Реала» от «Барсы» в финале Кубка Испании
2025.04.28 09:22
1
Хамес поставил себя выше Зидана, Модрича, Крооса и Хави
2025.03.17 22:22
2
Фото
Кроос пошутил над Винисиусом, впервые получившим капитанскую повязку в «Реале»
2025.02.27 22:00
2
Сенников – о Зделаре в «Зените»: «Реал» тоже брал Крооса как запасного, а потом он заиграл»
2025.02.22 13:24
2
Фото
Символическая сборная-2024 года по версии IFFHS
2024.12.27 19:18
5
Стало известно, за кого голосовал Головин в премии The Best
2024.12.17 22:19
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10 лучших игроков 2024 года по версии ФИФА – Месси в списке
2024.12.17 21:31
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Символическая сборная 2024 года по версии ФИФА
2024.12.17 21:08
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10 лучших игроков 2024 года по версии IFFHS
2024.12.14 10:22
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Символическая сборная 2024 года по версии футболистов
2024.12.09 18:18
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Список кандидатов в символическую сборную 2024 года по версии FIFPro
2024.12.02 18:18
Крооса признали лучшим игроком года – он завершил карьеру летом
2024.11.27 21:55
Модрич побил рекорд Крооса
2024.11.05 23:35
Лучшие игроки «Реала» в 21-м веке по версии Goal
2024.11.04 19:40
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