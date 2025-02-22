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  • Сенников – о Зделаре в «Зените»: «Реал» тоже брал Крооса как запасного, а потом он заиграл»

Сенников – о Зделаре в «Зените»: «Реал» тоже брал Крооса как запасного, а потом он заиграл»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал трансфер Саши Зделара в «Зенит».

«Удивил этот переход, что ЦСКА отдал Зделара. Наверное, ЦСКА он нужен даже больше, чем «Зениту». В этом году, наверное, ЦСКА не конкурент «Зениту», но у армейцев такая политика, что если предлагают хорошие деньги, то почему бы не продать. У Зделара заканчивался у контракт, он мог уйти летом бесплатно, поэтому продажа, чтобы этого не произошло. Либо надо было продлевать с ним контракт. Трансфер для ЦСКА нормальный, чтобы не отпускать бесплатно.

У «Зенита» ушeл Клаудиньо, в будущем уйдeт Вендел. В центральной зоне оставались вакантные места, требовалось усиление. Остался Барриос. Взяли проверенного футболиста. Может, Зделар заиграет не сейчас, а в будущем. Но игрок был нужен однозначно.

Зделар – это средний игрок, но в ЦСКА, может, у него не получилось раскрыться, не хватало партнeров. Это стабильный и надeжный игрок. «Реал» тоже когда-то брал Тони Крооса как запасного, а потом он заиграл», – сказал Сенников.

  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил «армейцам» 1,3+0,4 миллиона евро.
  • «Зенит» примет ЦСКА 1 марта.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (2)
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АртурZaСМ
1740224668
Что за чушь? во время перехода в Реал Кроос уже был звездой, переходил в статусе Чемпиона мира , что уж говорить то... хре.нь несут эти недоэксперты, как-будто свечку держал во время переговоров Реала и Баварии и знает в каком статусе его брали...
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FWSPM
1740226394
средний игрок для будущего середняка. Нужно больше таких трансферов. Когда нибуть обязательно заиграет
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