Сенников – о Зделаре в «Зените»: «Реал» тоже брал Крооса как запасного, а потом он заиграл»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал трансфер Саши Зделара в «Зенит».

«Удивил этот переход, что ЦСКА отдал Зделара. Наверное, ЦСКА он нужен даже больше, чем «Зениту». В этом году, наверное, ЦСКА не конкурент «Зениту», но у армейцев такая политика, что если предлагают хорошие деньги, то почему бы не продать. У Зделара заканчивался у контракт, он мог уйти летом бесплатно, поэтому продажа, чтобы этого не произошло. Либо надо было продлевать с ним контракт. Трансфер для ЦСКА нормальный, чтобы не отпускать бесплатно.

У «Зенита» ушeл Клаудиньо, в будущем уйдeт Вендел. В центральной зоне оставались вакантные места, требовалось усиление. Остался Барриос. Взяли проверенного футболиста. Может, Зделар заиграет не сейчас, а в будущем. Но игрок был нужен однозначно.

Зделар – это средний игрок, но в ЦСКА, может, у него не получилось раскрыться, не хватало партнeров. Это стабильный и надeжный игрок. «Реал» тоже когда-то брал Тони Крооса как запасного, а потом он заиграл», – сказал Сенников.