Зделар назвал главное различие между Москвой и Петербургом

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Саша Зделар сравнил Москву с Санкт-Петербургом.

– Какие у вас воспоминания о жизни в России?

– Мне очень нравилось в вашей стране. Я чувствовал себя как дома! Быстро выучил русский язык и продолжаю общаться на нем с друзьями из Москвы.

Когда переехал в Санкт-Петербург, понял главное различие со столицей... Это пробки! В Москве их больше.

Но оба города очень красивые, всегда приятно было выйти на улицу и прогуляться.

– Скучаете по России?

– Конечно, скучаю. Я провел прекрасные три года, завоевал трофей. И меня всегда принимали в России как родного!

Если в ближайшее время будет предложение из России, обязательно рассмотрю его.