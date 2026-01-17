Зделар назвал главное различие между Москвой и Петербургом

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Саша Зделар сравнил Москву с Санкт-Петербургом.
– Какие у вас воспоминания о жизни в России?
– Мне очень нравилось в вашей стране. Я чувствовал себя как дома! Быстро выучил русский язык и продолжаю общаться на нем с друзьями из Москвы.
Когда переехал в Санкт-Петербург, понял главное различие со столицей... Это пробки! В Москве их больше.
Но оба города очень красивые, всегда приятно было выйти на улицу и прогуляться.
– Скучаете по России?
– Конечно, скучаю. Я провел прекрасные три года, завоевал трофей. И меня всегда принимали в России как родного!
Если в ближайшее время будет предложение из России, обязательно рассмотрю его.
- Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 по февраль 2025 года.
- Из армейского клуба он ушел в «Зенит», где пробыл до августа.
Источник: «Спорт-Экспресс»