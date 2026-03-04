Введите ваш ник на сайте
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Балтику»

4 марта, 12:12
21

Нападающий Даниил Киселев перешел из «Зенита» в «Балтику». 18-летний форвард регулярно выступает за юношеские сборные России.

«Вместе с сине-бело-голубыми Даниил стал бронзовым призером Юношеской футбольной лиги-3 и ЮФЛ-1, а также победителем ЮФЛ-2 в сезоне-2024, выигрывал городские и региональные соревнования вместе с «Зенитом».

В сезоне-2025 Юношеской футбольной лиги-1 нападающий принял участие в 27 матчах в составе «Зенита»-2008, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

«Газпром»-Академия благодарит Даниила за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за труд и самоотдачу! Желаем удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении «Зенита».

  • Киселев провел 19 матчей за юношеские сборные России разных возрастов и забил 6 голов.
  • «Балтика-2» выступает в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Дубина
1772615996
Выгнали! лучше цыганей еще купим(((
Ответить
Persona_non_Grata
1772616496
Компенсация за два матча!)...
Ответить
Semenycch
1772616831
Балтика лучшая команда для обрастания футбольным мясом, но не иди по пути глупого Козлова, играй за Балтику, становись лидером Балтики и тогда наверняка Зенит тебя пригласит в основу. Для этого может понадобиться 3 - 7 лет! Играй как можно больше!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772616832
видать, парень отказался от лгбт-традиций, сказал, что ему по душе традиционные христианские ценности... его и выгнали, место для мартышек освободили.
Ответить
Лицом_на_клаве
1772617670
Хорошая команда для постоянной игры. Пусть обрастает жирком перспективный малый.
Ответить
Чермындыр
1772620259
Так он Денис, или Даниил?
Ответить
somn
1772625513
Удачи парню!
Ответить
СПОРТ 21 века
1772651304
Нападающий Балтике точно сейчас нужен. Один Хиль у них не вытянет. Другие травмированы и даже не тренируются в общей группе. С Зенитом калининградцам играть в сезоне уже не придётся, поэтому и отдали. Если бы отдали раньше, не исключено, что мог бы выйти и Зениту легионеров забить...
Ответить
