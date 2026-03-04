«Зенит» объявил об уходе игрока в «Балтику»

Нападающий Даниил Киселев перешел из «Зенита» в «Балтику». 18-летний форвард регулярно выступает за юношеские сборные России.

«Вместе с сине-бело-голубыми Даниил стал бронзовым призером Юношеской футбольной лиги-3 и ЮФЛ-1, а также победителем ЮФЛ-2 в сезоне-2024, выигрывал городские и региональные соревнования вместе с «Зенитом».

В сезоне-2025 Юношеской футбольной лиги-1 нападающий принял участие в 27 матчах в составе «Зенита»-2008, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

«Газпром»-Академия благодарит Даниила за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за труд и самоотдачу! Желаем удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении «Зенита».