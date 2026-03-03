Известен российский форвард, которого «Спартак» планирует купить летом

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков остается на радаре «Спартака». Футболист интересен красно-белым.
Москвичи купят Ракова в ближайшее окно, если к лету он наберет форму после травмы и будет показывать качественный футбол.
- 21-летний футболист принадлежит «Локомотиву». Он должен вернуться туда летом, когда истечет самарская аренда. Контракт с красно-зелеными действует до лета 2027 года.
- Раков стоит 3 миллиона евро. Это максимальная его стоимость по ходу карьеры. Вадим выступал только за два клуба – «Локомотив» и «Крылья Советов».
- Всего в чемпионате России Раков провел 40 встреч, забил шесть голов, сделал семь результативных передач.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»