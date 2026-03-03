Корнеев – о дебюте Карседо в «Спартаке»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник шоу!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о победе «Спартака» в матче 19-го тура в гостях над «Сочи» (3:2).
«Прекрасный первый матч в исполнении «Спартака», который создал кучу не реализованных моментов, помимо трех забитых мячей. Сами себе чуть осложнили жизнь, когда «Сочи» сравнял. Но Карседо гнул свою линию и без паники все довел до логичного конца. Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют», – сказал Корнеев.
- У «Сочи» голы забили Александр Солдатенков на 61-й минуте и Владимир Ильин на 90+10-й с пенальти. У «Спартака» отличились Эсекьель Барко с пенальти на 22-й минуте, Маркиньос на 79-й и Пабло Солари на 90+2-й.
- Хуан Карлос Карседо стал главным тренером красно-белых с 5 января.
Источник: «Спорт-Экспресс»