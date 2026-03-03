Лапочкин назвал великолепное решение Карасева в матче «Ахмат» – ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил решение арбитра Сергея Карасева не назначать пенальти в пользу ЦСКА в матче 19‑го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

На 34-й минуте игры в штрафной «Ахмата» мяч задел руку Сергея Пряхина, отскочив от спины Жоао Виктора после навеса, но Карасев не отреагировал на это. ВАР-судья Василий Казарцев рекомендовал изучить повтор. Карасев посмотрел эпизод на мониторе, не изменил решения и не назначил пенальти. Он объявил, что «рука в проекции тела, в естественном положении».

«Сергей грамотно разобрался. Рука немного отставлена, не увеличивает объем тела, мяч с близкого расстояния летит в бок другому футболисту. И это естественное движение, он ее пытается даже отдернуть.

И Сергей сразу сказал, что в той плоскости рука не увеличивает объем, мяч бы попал в тело. Великолепное решение Сергея, странно, почему его пригласили на ВАР. Здесь он принял абсолютно правильное решение, проявив стержень, характер и судейский опыт», – сказал Лапочкин.