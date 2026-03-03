Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Мостового на вхождение жены Челестини в тренерский штаб ЦСКА

Реакция Мостового на вхождение жены Челестини в тренерский штаб ЦСКА

3 марта, 12:26
7

Александр Мостовой высказался о вхождении жены Фабио Челестини в тренерский штаб ЦСКА.

Ранее стало известно, что она стала менеджером аналитического отдела московского клуба.

«Я в их кухню не лезу, но футбол – это не компьютер и не аналитики, а игра живых людей, где были есть и будут ошибки. Вот в чeм беда футбола! Особенно когда на бровке стоит один аналитик, отработавший 15 лет на компьютере, а напротив тренер, который мячи носил и двери открывал. Вот такие у нас главные тренеры. Это просто мистика!

Каждый должен заниматься тем, что ему дано. Я в шоке, когда начал смотреть, чем раньше некоторые наши тренеры занимались. Один был бухгалтером, другой двери на базе открывал, а третий 15 лет этой аналитикой занимался и стал тренером. Это как я пойду к хирургу, а мне скажут, что это художник, который одну книгу по медицине прочитал и всe знает», – сказал Мостовой.

  • Фабио Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года.
  • Контракт со швейцарским специалистом был подписан по схеме «2+1» (на два года с опцией продления еще на один год).
  • Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Еще по теме:
Бубнов – тренеру ЦСКА Челестини: «Чего ты ерунду-то лепишь?!» 5
Челестини объяснил, почему Мойзес был капитаном вместо Облякова в игре с «Краснодаром» 1
Эмоциональная речь Челестини в раздевалке ЦСКА после победы над «Краснодаром» 2
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1772530838
А почему бы и нет. Не просто сидит дома, а помогает мужу. Одна зп хорошо, а две...еще лучше)
Ответить
k611
1772532608
Везде свои 5 копеек вставить нужно...
Ответить
Император Бомжей
1772533969
Ну сперва Челестини вошел в жену Потом жена вошла в штаб)))
Ответить
Romeo 123
1772536007
Зависть просто зависть, мостового никуда не берут вот и пукан бомбит
Ответить
bset
1772536508
А про жену-то где?) Мне кажется, он в очередной раз про Мусаева подумал, когда отвечал)
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
15
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
11
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Все новости
Все новости
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
9
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
12
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»
08:56
9
ФотоЖена Семака отреагировала на слухи о разводе
01:37
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 