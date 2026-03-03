Реакция Мостового на вхождение жены Челестини в тренерский штаб ЦСКА

Александр Мостовой высказался о вхождении жены Фабио Челестини в тренерский штаб ЦСКА.

Ранее стало известно, что она стала менеджером аналитического отдела московского клуба.

«Я в их кухню не лезу, но футбол – это не компьютер и не аналитики, а игра живых людей, где были есть и будут ошибки. Вот в чeм беда футбола! Особенно когда на бровке стоит один аналитик, отработавший 15 лет на компьютере, а напротив тренер, который мячи носил и двери открывал. Вот такие у нас главные тренеры. Это просто мистика!

Каждый должен заниматься тем, что ему дано. Я в шоке, когда начал смотреть, чем раньше некоторые наши тренеры занимались. Один был бухгалтером, другой двери на базе открывал, а третий 15 лет этой аналитикой занимался и стал тренером. Это как я пойду к хирургу, а мне скажут, что это художник, который одну книгу по медицине прочитал и всe знает», – сказал Мостовой.