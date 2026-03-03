Гришин: «Спартаковцев «затрясло» после первого гола «Сочи»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что «Спартак» мог упустить победу в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«Мне кажется, что «Спартак» нашел оптимальный состав в матче против «Сочи». Думаю, что Карседо в дальнейшем будет играть таким же составом. Игра «Спартака» мне понравилась, хотя отмечу, что спартаковцев «затрясло» после первого гола хозяев. Если бы не гол Маркиньоса, исход матча мог быть другим», – сказал Гришин.