Гришин: «Спартаковцев «затрясло» после первого гола «Сочи»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что «Спартак» мог упустить победу в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).
«Мне кажется, что «Спартак» нашел оптимальный состав в матче против «Сочи». Думаю, что Карседо в дальнейшем будет играть таким же составом. Игра «Спартака» мне понравилась, хотя отмечу, что спартаковцев «затрясло» после первого гола хозяев. Если бы не гол Маркиньоса, исход матча мог быть другим», – сказал Гришин.
- У «Сочи» голы забили Александр Солдатенков на 61-й минуте и Владимир Ильин на 90+10-й с пенальти. У «Спартака» отличились Эсекьель Барко с пенальти на 22-й минуте, Маркиньос на 79-й и Пабло Солари на 90+2-й.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 32 очками после 19 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.
- После 19 туров у «Сочи» 9 очков, команда занимает 16‑е место в РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 6 очков.
Источник: «Матч ТВ»