Мостовой заявил об ошибке судьи в матче «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил гостевую игру команды с «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

– Как вам игра «Спартака»? Ожидали такие сложности в матче с аутсайдером?

– Не считаю, что у «Спартака» были сложности. Я прогнозировал победу после того, как увидел поле и как состоялся перенос матча. Но я думал, что будет 2:0 или 2:1.

В принципе, первый тайм подтвердил все мои ожидания. Красно-белые были безоговорочными лидерами на поле. «Сочи» вообще не было видно. Команда только пару раз дошла до ворот Максименко. Счет мог быть и крупнее. Но, так часто бывает, что если ты не забиваешь, то случайно тебе может все что угодно залететь. После того, как гости пропустили, они тут же включились и забили еще.

– С другой стороны, «Спартак» пропустил два мяча от аутсайдера РПЛ. Позволительно ли это?

– В моменте с пенальти я не понял действие Литвинова. Он зачем-то взял и сфолил. Какая разница, даже если бы пропустили? Оставалось играть несколько секунд. Все равно выиграли бы.

– Есть вопросы к работе судей, которые отменили гол и пенальти?

– Эта главная тема первого тура. Все обсуждают работу арбитров. Такая уж судьба у судей. Им тяжело разобраться в некоторых микро нюансах, потому что они не играли в футбол. Что теперь делать? Им ВАР дали в помощь, они и с ним ошибаются. В сегодняшнем судья не правильно отменил гол «Спартака». Придумали какой-то офсайд. Линии чертят непонятно как.

– Что нового увидели в игре команды, что привнес Карседо?

– Вообще ничего нового не увидел. Вышел все тот же состав, который и был.

– Следующий матч у «Спартака» с «Динамо» в Кубке. Какие перспективы в этом противостоянии?

– Посмотрим. Кубок состоит из двух матчей. В предстоящей игре меня не удивит никакой исход. Главное – по сумме двух матчей пройти дальше.