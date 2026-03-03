Судье на ВАР из РПЛ грозит до семи лет лишения свободы

Арбитр Андрей Фисенко был задержан в московском аэропорту на прошлой неделе.

МВД возбудило против него уголовное дело по ч. 4 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.

Также следователи допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который в этом деле фигурирует в качестве свидетеля.

Оба арбитра обслуживали вместе только один матч – в 2023 году между «Аланией» и «Химками» (1:4). После игры никаких санкций в отношении судей применено не было.

Фисенко никогда не работал главным арбитром в РПЛ. В этом статусе больше всего матчей он провел в Первой лиге.

В прошлом сезоне таких игр было 4. Среди них матч «СКА-Хабаровск» – «Торпедо» (2:2) в ноябре 2024 года, к которому у правоохранителей пока претензий нет. После этого Фисенко лишь раз работал главным судьей – в марте 2025 года во встрече «Енисея» и «Нефтехимика» (2:0).

При этом арбитр регулярно привлекался для работы в составе бригады ВАР на играх РПЛ. В двух прошлых сезонах он был рекордсменом по числу назначений (ВАР, АВАР либо резервным судьей).

В нынешнем розыгрыше РПЛ Фисенко получил 18 назначений в РПЛ. Последнее пришлось на игру 18-го тура между «Динамо Мх» и «Пари НН» (0:1) в декабре 2025 года.

Сообщается также, что в сезоне-2023/24 как минимум двое арбитров после матчей «Химок» перестали судить. Тогда главным тренером клуба был Андрей Талалаев, а инвестором – Туфан Садыгов. Талалаев ушел с поста главного тренера вскоре после завоевания подмосковной командой места в РПЛ.

Арбитра Дмитрия Стрельцова и его помощника Юрия Ярушкина отстранили от судейства после игры «Черноморец» – «Химки» (1:3), которая прошла в ноябре 2023 года. Тогда Стрельцов совершил две ошибки, в том числе назначив ошибочный 11-метровый удар в пользу гостей.

Источник в правоохранительных органах заявил, что проблема лежит не только на судьях, но и на клубах и связанных с ними людьми, которые в определенных случаях и являются катализатором незаконных действий: «И если судей массово отстраняют, то в клубах работы не видно».

Всего с 2020 года РФС прекратил сотрудничество с 30 судьями и инспекторами. Соответствующие решения выносились по итогам служебных и скрининговых проверок, а также по этическим причинам. В списке значатся и арбитры, на счету которых сотни отработанных матчей в РПЛ.