Судье на ВАР из РПЛ грозит до семи лет лишения свободы

3 марта, 14:12
35

Арбитр Андрей Фисенко был задержан в московском аэропорту на прошлой неделе.

МВД возбудило против него уголовное дело по ч. 4 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.

Также следователи допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который в этом деле фигурирует в качестве свидетеля.

Оба арбитра обслуживали вместе только один матч – в 2023 году между «Аланией» и «Химками» (1:4). После игры никаких санкций в отношении судей применено не было.

Фисенко никогда не работал главным арбитром в РПЛ. В этом статусе больше всего матчей он провел в Первой лиге.

В прошлом сезоне таких игр было 4. Среди них матч «СКА-Хабаровск»«Торпедо» (2:2) в ноябре 2024 года, к которому у правоохранителей пока претензий нет. После этого Фисенко лишь раз работал главным судьей – в марте 2025 года во встрече «Енисея» и «Нефтехимика» (2:0).

При этом арбитр регулярно привлекался для работы в составе бригады ВАР на играх РПЛ. В двух прошлых сезонах он был рекордсменом по числу назначений (ВАР, АВАР либо резервным судьей).

В нынешнем розыгрыше РПЛ Фисенко получил 18 назначений в РПЛ. Последнее пришлось на игру 18-го тура между «Динамо Мх» и «Пари НН» (0:1) в декабре 2025 года.

Сообщается также, что в сезоне-2023/24 как минимум двое арбитров после матчей «Химок» перестали судить. Тогда главным тренером клуба был Андрей Талалаев, а инвестором – Туфан Садыгов. Талалаев ушел с поста главного тренера вскоре после завоевания подмосковной командой места в РПЛ.

Арбитра Дмитрия Стрельцова и его помощника Юрия Ярушкина отстранили от судейства после игры «Черноморец»«Химки» (1:3), которая прошла в ноябре 2023 года. Тогда Стрельцов совершил две ошибки, в том числе назначив ошибочный 11-метровый удар в пользу гостей.

Источник в правоохранительных органах заявил, что проблема лежит не только на судьях, но и на клубах и связанных с ними людьми, которые в определенных случаях и являются катализатором незаконных действий: «И если судей массово отстраняют, то в клубах работы не видно».

Всего с 2020 года РФС прекратил сотрудничество с 30 судьями и инспекторами. Соответствующие решения выносились по итогам служебных и скрининговых проверок, а также по этическим причинам. В списке значатся и арбитры, на счету которых сотни отработанных матчей в РПЛ.

  • Руководство «Торпедо» с лета 2025 года проходит по уголовному делу по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).
  • «Химки» обанкротились и приостановили свою деятельность летом прошлого года.
  • Ранее сообщалось, что 13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей.

Evgenijgerasimov607@gmail
1772537418
Я бы дал больше
Ответить
Павелий
1772538175
А когда за фотошоп футболки Мозеса посадят некоторых чиновников из РФС?
Ответить
Просто-333
1772538656
Давно пора почистить этот осятник...
Ответить
BRO_football
1772539230
Это хорошо. Давно пора. Но матчи Зенита наше доблестное МВД расследовать конечно же побоится. Смелости хватает только на мелкие клубы вроде Химок и Торпедо.
Ответить
MaxRnD
1772539987
Левикова бы с Казарцевым определить наконец-то, а то создаётся впечатление, что оба - памятники
Ответить
Cleaner
1772543238
СТРЕЛОЧНИКА нашли...(((
Ответить
FWSPM
1772543307
попался... интересно своих подельников из гаспрема сдаст?
Ответить
FROLL007
1772543365
В спартаковской судейской гвардии убыль. Гыгыгы
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772692107
дедушка Алешенька отмажет - этот верой и правдой ему прислуживал....
Ответить
Nemnikher
1772732781
Позор нашего футбола является зинит, все чемпионства дутые, особенно видно по последнему матчу с Балтикой!
Ответить
  • Читайте нас: 