Экс-игрок ЦСКА рассказал о депрессиях среди бывших футболистов

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о проблемах игроков из-за больших заработков.

– Почему многие футболисты попадают в ловушку больших трат, зависимостей, азарта?

– Я в одно время сам попал в такую ловушку. Но удачно выбрался из нее. Только ты сам это можешь сделать. Никакие психологи тебе не помогут.

Азарт, трата денег появляются, если они легко достались. Но если достались тяжело и знаешь, что за этим стоит, то будешь по-другому относиться ко всем этим развлечениям. Тем более если есть семья, дети, родители. Надо думать головой, относиться бережно к семье.

В один момент ты закончишь играть в футбол. Потом очень тяжело. Некоторые впадают в депрессию после таких заработков. Они начинают зарабатывать копейки. Это становится большой проблемой. Они впадают в алкоголь.

Должен быть человек рядом – друзья или жена, которые тебя всегда остановят и направят в нужное русло. Но соблазн велик, когда получаешь большие деньги. Ты думаешь, что тебе все разрешено, что ты можешь все купить. Но это зависит от человека.

Я сам проигрывал 20 тысяч долларов. Пришел в казино, было хорошее настроение, сел и проиграл. Потом уже было плохое настроение. После решил, что так не надо делать.

Проблемы начинаются не только у тебя, но и у всех, кто тебя окружает. Там должен, еще где-то должен, там жене не дал, еще раз не дал.