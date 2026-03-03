Гурцкая объяснил поражение ЦСКА от «Ахмата»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал причину провала ЦСКА в гостевом матче 19-го тура РПЛ против «Ахмата».

Грозненцы выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил Максим Самородов на 4-й минуте.

ЦСКА отстал от лидера чемпионата на 7 очков.

«Когда-то, когда появилась вот эта система богатых клубов, все клубы ездили на сборы за границу, вот это сыграло просто безобразную шутку с ЦСКА, возвращение из Эмиратов.

Раньше как клубы готовились, 15-20 лет назад? За неделю приезжали, уже здесь тренировались или ехали в похожие условия.

Поле в Грозном было не лучшего качества. ЦСКА, такое впечатление было, вообще не понимал, на какое поле вышел.

Матчи, которые прошли с участием команд, вернувшихся из Эмиратов, было видно, что они адаптируются к полю по ходу матча. Поля не соответствуют тому, где клубы закончили тренировки.

Надо было за неделю возвращаться и в нашем вот этом погодном *** вариться», – сказал Гурцкая.