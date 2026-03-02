Введите ваш ник на сайте
Капитан «Спартака» высказался о судействе в матче с «Сочи»

2 марта, 19:59
6

Капитан «Спартака» Роман Зобнин дал комментарии по итогам игры 19-го тура РПЛ против «Сочи».

– Как проходило ожидание?

– Долго, приехали ко времени, как всегда, и сидели в раздевалке ждали информацию. Сидели три часа и поехали в отель, как узнали информацию.

– Что можешь сказать по газону?

– Играть было можно, но нам всегда хочется, чтобы поля были идеальные. Имеем то, что имеем. Были в одинаковых условиях. Матч катился, поле ровное без кочек. Хотелось лучше, но нормально.

Мы перед игрой делали акцент, что здесь всегда тяжело играть. Очень важно было выиграть. Не смотрели на соперника, с учетом определенных проблем смотрели на себя, добились результата.

– Как перенос скажется на матче с «Динамо»?

– Мы больше полутора месяцев находились на сборах, сразу прилетели сюда. Хорошо, что выиграли и добились результата. Да, будет на день меньше, но что с этим делать.

– Нет опасения, что во второй части сезона будут обсуждать судейские ошибки?

Хотелось бы, чтобы обсуждали игру команд, а не судей. Но люди там работают, все видят, они не дураки.

– На что «Спартак» претендует весной?

– Мы идем от игры к игре. Сегодня выиграли, следующая очень важная игра, дерби. Матчи еще есть, пока не смотрим в турнирную таблицу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Зобнин Роман
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772471023
Адекватно
Ответить
Константин-Шапкин-google
1772471450
Прав Рома на 100%. Очень хочется видеть честную игру и говорить о ней. А не Вар варские судейские высеры.
Ответить
subbotaspartak
1772471933
"Ничто не может нас вышибить из седла" - такая уж поговорка у "капитана" была...
Ответить
Айболид
1772472405
Заголовок в духе бомбардира . Всё им конфлиХты подавай .
Ответить
Январь 59
1772472585
Спартак с победой. Пора подтягиваться с первой тройке.
Ответить
ishelonin
1772476444
Из-за бом...жевского юбилея ВАРу дали указания чудить во всех матчах - чтобы в играх с блохастыми не так в глаза бросалось.
Ответить
