«Ростов» опубликовал разбор судейства в проигранном матче с «Краснодаром»

В «Ростове» остались недовольны работой арбитров в гостевой игре 19-го тура РПЛ против «Краснодара».

Клуб обжалует удаление защитника Ильи Вахании на 96-й минуте матча. Однако это не единственная претензия.

«Футбольный клуб «Ростов» отправил письмо в ЭСК и КДК РФС по вопросу обжалования красной карточки Вахании.

При этом у клуба остаются и другие вопросы, связанные с судейством в этом матче, которые обжаловать нельзя, но на которые хотелось бы получить ответы», – говорится в публикации ростовчан, насчитавших шесть спорных эпизодов с судейскими решениями в пользу соперника.