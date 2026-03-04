Введите ваш ник на сайте
Сперцян выбрал две топ-лиги, в которые предпочел бы перейти

4 марта, 11:46
9

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал какие топ-лиги ему нравятся.

– Твоими делами в Европе занималась Рафаэла Пимента, которая хотела организовать трансфер Арсена Захаряна в «Челси»?

– Нет, мы с ней работали один год, и все. Но вообще – да, я работал с Рафаэлой. Были предложения в 2024-м из Англии. И еще был французский «Ланс».

– Сейчас у тебя другой агент?

– Сейчас нет агента. Вообще.

– А как же тогда организовать твой переход в Европу?

– Кто хочет, тот всегда найдет способ.

– Какая лига тебе самому нравится? Где ты мог бы заиграть?

– Заиграю или нет, посмотрим. Если уеду. Из предпочтений, наверное, Испания, Италия. Англия? Наверное, это все-таки через ступеньку. Я не боюсь в принципе, но лучше туда ехать через какую-то лигу. Главное – чтобы я играл, а не просто абы куда уйти.

  • 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 26 матчей, забил 10 голов, сделал 13 ассистов.
  • Срок его контракта с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 25 миллионов евро.

Еще по теме:
Сперцян – о мечте Галицкого: «Рано или поздно это случится»
Сперцян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не Россию 15
«Ужас, такого быть не должно»: Сперцян – после матча с ЦСКА 13
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1772614249
Так же сдуется везде
Ответить
СильныйМозг
1772614812
А как насчёт армянского чемпионата?
Ответить
Император Бомжей
1772614990
Один уже одарённый армян поехал в Испанию Условно 3 полных матча отыграл за 2 года И сидит на банке плотно))
Ответить
saf05
1772617709
Одна болтовня, а воз и ныне там.
Ответить
Лицом_на_клаве
1772617899
Так и закончит Сперцян карьеру плавненько переходя от перспективного до закончившего карьеру.
Ответить
Иван Петров 1986
1772618719
Будет тут ошиваться. Там ему столько платить не будут.
Ответить
FROLL007
1772619740
С печки на лавочку он поедет. Такие в европе в каждом клубе на банках сидят. Гыгыгы
Ответить
neim
1772623538
Значит точно останется здесь и не куда не поедет !
Ответить
Бумбраш
1772650370
Казахстан, Молдавия
Ответить
