Сперцян выбрал две топ-лиги, в которые предпочел бы перейти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал какие топ-лиги ему нравятся.

– Твоими делами в Европе занималась Рафаэла Пимента, которая хотела организовать трансфер Арсена Захаряна в «Челси»?

– Нет, мы с ней работали один год, и все. Но вообще – да, я работал с Рафаэлой. Были предложения в 2024-м из Англии. И еще был французский «Ланс».

– Сейчас у тебя другой агент?

– Сейчас нет агента. Вообще.

– А как же тогда организовать твой переход в Европу?

– Кто хочет, тот всегда найдет способ.

– Какая лига тебе самому нравится? Где ты мог бы заиграть?

– Заиграю или нет, посмотрим. Если уеду. Из предпочтений, наверное, Испания, Италия. Англия? Наверное, это все-таки через ступеньку. Я не боюсь в принципе, но лучше туда ехать через какую-то лигу. Главное – чтобы я играл, а не просто абы куда уйти.