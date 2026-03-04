Сперцян выбрал две топ-лиги, в которые предпочел бы перейти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал какие топ-лиги ему нравятся.
– Твоими делами в Европе занималась Рафаэла Пимента, которая хотела организовать трансфер Арсена Захаряна в «Челси»?
– Нет, мы с ней работали один год, и все. Но вообще – да, я работал с Рафаэлой. Были предложения в 2024-м из Англии. И еще был французский «Ланс».
– Сейчас у тебя другой агент?
– Сейчас нет агента. Вообще.
– А как же тогда организовать твой переход в Европу?
– Кто хочет, тот всегда найдет способ.
– Какая лига тебе самому нравится? Где ты мог бы заиграть?
– Заиграю или нет, посмотрим. Если уеду. Из предпочтений, наверное, Испания, Италия. Англия? Наверное, это все-таки через ступеньку. Я не боюсь в принципе, но лучше туда ехать через какую-то лигу. Главное – чтобы я играл, а не просто абы куда уйти.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 26 матчей, забил 10 голов, сделал 13 ассистов.
- Срок его контракта с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 25 миллионов евро.