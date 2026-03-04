Введите ваш ник на сайте
  • Соболев жалеет о трансфере в «Зенит»: «Лучше бы в «Спартаке» остался»

Соболев жалеет о трансфере в «Зенит»: «Лучше бы в «Спартаке» остался»

4 марта, 11:30
27

Нападающий Александр Соболев сожалеет, что оказался в «Зените».

«Мне рассказывали, что на зимних сборах в ОАЭ Александр Соболев говорил одноклубникам, что жалеет о переезде в «Зенит». Ситуация была после того матча, где он в пустые не забил с метра «Краснодару».

По его словам, это (то есть переход в «Зенит») было ужасным решением, чуть ли не худшим в его жизни. Лучше бы в «Спартаке» остался.

И тут после этого он показывает скамейке Сергея Семака, что он должен быть здесь.

Ну чего тут еще добавить? Роскошный….!» – написал проспартаковский блогер, автор «Спорт-Экспресса» Максим Никитин.

  • Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
  • До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак». Петербуржцы заплатили за спортсмена 10 миллионов евро.
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • До возобновления сезона РПЛ комментатор Геннадий Орлов намекал, что «Зенит» не против избавиться от Соболева, но предложений по футболисту не поступало.
  • Накануне Александр принес «Зениту» победу в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0).

Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Айболид
1772615096
Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила — Анне Ивановне Капитолина Никифоровна дублёнку предлагает. (с) "новости" достойные дубиновых визгунов .))))))))))
Ответить
Цугундeр
1772615107
)) Просто куча "максимок" наедают хлёбово и едово на Спартаке..) Максим Алланазаров, Максим Никитин, Максим Голубев, Максим Замшев, МакSим!)) Вы чё там, в память о Робсоне кучкуетесь на максим"алке?)) Помер Максим(тьфу-тьфу) и х"р с ним...
Ответить
Дубина
1772615255
Ты блохами пропитанный и не отмыть(((
Ответить
шахта Заполярная
1772616205
Тебя в раздевалке зинкиной испортили, теперь ты ни кому не нужен.
Ответить
R_a_i_n
1772616396
А я доволен, что избавились от Соболева. Даже Заболотный меня устраивает.
Ответить
Semenycch
1772616686
Опять московский блогер лжет, а Бомбардир эту Ложь разгоняет! Приведите прямой текст Соболева на эту тему!
Ответить
Дубина
1772617214
Не че дураны тебе расскажут что делать надо в помойке(( хотя ты и сам все прекрасно знаешь((((((
Ответить
Лицом_на_клаве
1772617976
Не совладал Саша с эмоциями. Сам виноват. Не по сеньке кафтан выбрал. )))))
Ответить
vick-north-west
1772618996
А вариант "лучше бы я остался в КС" даже не рассматривал?
Ответить
alefreddy
1772657226
журавли летят а кули толку
Ответить
