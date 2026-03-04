Соболев жалеет о трансфере в «Зенит»: «Лучше бы в «Спартаке» остался»

Нападающий Александр Соболев сожалеет, что оказался в «Зените».
«Мне рассказывали, что на зимних сборах в ОАЭ Александр Соболев говорил одноклубникам, что жалеет о переезде в «Зенит». Ситуация была после того матча, где он в пустые не забил с метра «Краснодару».
По его словам, это (то есть переход в «Зенит») было ужасным решением, чуть ли не худшим в его жизни. Лучше бы в «Спартаке» остался.
И тут после этого он показывает скамейке Сергея Семака, что он должен быть здесь.
Ну чего тут еще добавить? Роскошный….!» – написал проспартаковский блогер, автор «Спорт-Экспресса» Максим Никитин.
- Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
- До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак». Петербуржцы заплатили за спортсмена 10 миллионов евро.
- В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- До возобновления сезона РПЛ комментатор Геннадий Орлов намекал, что «Зенит» не против избавиться от Соболева, но предложений по футболисту не поступало.
- Накануне Александр принес «Зениту» победу в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0).
Источник: телеграм-канал Максима Никитина