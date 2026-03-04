Соболев жалеет о трансфере в «Зенит»: «Лучше бы в «Спартаке» остался»

Нападающий Александр Соболев сожалеет, что оказался в «Зените».

«Мне рассказывали, что на зимних сборах в ОАЭ Александр Соболев говорил одноклубникам, что жалеет о переезде в «Зенит». Ситуация была после того матча, где он в пустые не забил с метра «Краснодару».

По его словам, это (то есть переход в «Зенит») было ужасным решением, чуть ли не худшим в его жизни. Лучше бы в «Спартаке» остался.

И тут после этого он показывает скамейке Сергея Семака, что он должен быть здесь.

Ну чего тут еще добавить? Роскошный….!» – написал проспартаковский блогер, автор «Спорт-Экспресса» Максим Никитин.