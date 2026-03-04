Радимов оценил работу Буланова: «Не имел права позорить фамилию»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о перспективах «Сочи».

В 19-м туре РПЛ южане дома проиграли «Спартаку» (2:3). Главным судьей встречи был Евгений Буланов.

«Уж очень большое становится расстояние по очкам у «Сочи» от конкурентов по борьбе за выживание. Да и Осинькин – все же не «пожарный», ему надо работать в долгую, а в такой ситуации он оказался впервые. Судя по тому, что я видел, судя по реплике Зиньковского «да замените меня», будет очень сложно.

Ну и очередной судейский казус – в первом тайме Буланов не ставит пенальти в ворота «Сочи», а в точно таком же моменте в конце игры в другие ворота – назначает. То есть, даже сам с собой арбитр Евгений Буланов договориться не смог. А позорить такую фамилию этот человек не имел права», – сказал Радимов.