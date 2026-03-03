Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Спартака» объяснил, почему часто получает предупреждения

Игрок «Спартака» объяснил, почему часто получает предупреждения

3 марта, 16:55
2

Вингер «Спартака» Пабло Солари считает, что арбитр незаслуженно показал ему желтую карточку в гостевом матче 19‑го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

– Матч получился очень сложным, он непросто для нас складывался. Я считаю, что мы могли раньше забивать больше и решать исход встречи. В любом случае, здорово, что мы взяли три очка и победили. Сегодня это главное для команды.

– В концовке матча с «Сочи» вы получили желтую карточку. Болельщики не понимают, почему вы так часто их получаете.

– Да, есть такой момент с большим количеством желтых карточек. Что касается этой конкретной игры, то арбитр мне дал ее незаслуженно. Я ничего не говорил и ничего не делал, не очень понял этого решения. В целом, бывает, что эмоции в пылу борьбы зашкаливают и появляются желтые карточки, которые стоят пропуска матчей, нужно над этим работать.

– Арбитры очень часто идут смотреть спорные моменты к монитору. Как это влияет на игру?

– Мне не нравится говорить о судействе. Мы должны фокусироваться на себе, на своей игре, смотреть, где можно прибавлять.

  • Солари отметился голом и был признан лучшим игроком встречи. В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр матча Евгений Буланов показал Солари желтую карточку. Это пятое предупреждение игрока в сезоне РПЛ.
  • Солари забил победный гол на 90+2-й минуте. У «Спартака» также отличились Эсекьель Барко с пенальти на 22-й и Маркиньос на 79-й. У «Сочи» голы забили Александр Солдатенков на 61-й минуте и Владимир Ильин на 90+10-й с пенальти.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Солари Пабло
