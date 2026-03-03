Ловчев: «Судьи испохабили весь футбол»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что российские арбитры своими решениями испохабили весь футбол в чемпионате страны.
«Сейчас судьи разрешили футболистам хватать за майки соперника, бить локтями в лицо. Когда я играл, такого не было.
Я за 10 лет карьеры в высшей лиге нашего футбола не получил ни одной карточки, потому что нас учили играть чисто. А сейчас чуть что, ложатся на поле. К ним бегут доктора, теряется время по пять минут, а добавляют потом одну.
Люди пришли на стадион не для того, чтобы смотреть, как вы валяетесь, они денежки заплатили, чтобы игру посмотреть. Судьи испохабили весь футбол», – сказал Ловчев.
- Во всех матчах 19-го тура РПЛ была задействована система ВАР.
- Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал некоторые проблемы в работе футбольных судей на матчах чемпионата России: частое использование ВАР, проблемы в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.
Источник: РИА «Новости»