Клуб Серии A нацелился на покупку игрока «Зенита» летом

«Наполи» намерен оформить переход вингера «Зенита» Педро в летнее трансферное окно.
Неаполитанцы готовы напрямую оплатить переход 20-летнего футболиста, но при этом прорабатывают и запасные варианты на тот случай, если возникнут проблемы с передачей денег.
Срок контракта Педро с петербургским клубом рассчитан до середины 2030 года.
Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 15 миллионов евро.
- «Зенит» купил Педро у «Коринтианса» в феврале 2024 года за 9 миллионов евро.
- В этом на счету вингера 3 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах за клуб.
Источник: Legalbet