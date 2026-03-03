Клуб Серии A нацелился на покупку игрока «Зенита» летом

«Наполи» намерен оформить переход вингера «Зенита» Педро в летнее трансферное окно.

Неаполитанцы готовы напрямую оплатить переход 20-летнего футболиста, но при этом прорабатывают и запасные варианты на тот случай, если возникнут проблемы с передачей денег.

Срок контракта Педро с петербургским клубом рассчитан до середины 2030 года.

Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 15 миллионов евро.